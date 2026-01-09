Budget 2026: la STM réduit ses dépenses plus vite que prévu

La Société de transport de Montréal (STM) a publié son budget pour 2026, s’élevant à 1,8 milliard de dollars, tout en annonçant des réductions de dépenses récurrentes de 56,5 millions de dollars. La STM atteindra ainsi sa cible de réduction des dépenses de 100 M$ en trois ans plutôt que les cinq ans prévus.

La croissance des dépenses d’exploitation sera limitée à 0,7 % en 2026, bien en deçà de la croissance normale de 3,2 %. Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, a souligné que l’organisation atteindra donc plus rapidement que prévu la cible de réduction des dépenses imposée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Les mesures d’optimisation incluent le transfert du service par minibus à des partenaires externes, un gel des embauches externes, des ajustements dans l’entretien des voitures de métro, et la réduction du nombre de consultants en projets informatiques. Ces efforts entraîneront une réduction d’environ 300 postes.

La STM affirme atteindre cet objectif sans diminuer l’offre de services, calculée en termes de kilomètres parcourus.

Besoin urgent de financement

Le président du conseil d’administration de la STM, Aref Salem, a toutefois exprimé des préoccupations concernant le déficit de financement pour le maintien des actifs. Ce déficit est actuellement évalué à 7 milliards de dollars et pourrait atteindre 9 milliards d’ici 2030.

Les différents palliers de gouvernement ont seulement confirmé du financement à hauteur de 2,8 milliards de dollars, comparativement aux 15,2 milliards de dollars nécessaires d’ici les 10 prochaines années. Cette situation pourrait entraîner des interventions plus fréquentes et un allongement des délais pour certains projets, indique la STM.

La STM appelle à une entente rapide entre les gouvernements du Québec et du Canada pour le transfert des fonds nécessaires au maintien des infrastructures de transport collectif. En outre, la STM envisage de ralentir sa transition vers l’électrification complète de son réseau de bus, préférant l’acquisition de bus hybrides pour une réduction plus immédiate des émissions de GES et des coûts d’exploitation plus stables.

