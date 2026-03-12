Verglas – Les écoles de Montréal ouvertes, sauf exception

La grande majorité des écoles de Montréal et des banlieues sont ouvertes jeudi matin, malgré le verglas. Une poignée d’écoles sont toutefois fermées à cause de pannes d’électricité.

Les deux centres de services scolaires francophones et les deux commissions scolaires anglophones ont annoncé que leurs établissements seront ouverts. Au Centre de services scolaires de Montréal, on indique toutefois que quatre écoles seront fermées à cause des pannes. Les établissements concernés sont les écoles Boucher-De La Bruère, De L’Étincelle, Lambert-Closse et Saint-François-d’Assise.

La Commission scolaire English Montreal a aussi indiqué que certaines écoles vivent des pannes, mais n’a pas précisé lesquelles. Les parents sont invités à vérifier auprès de leur école.

Aucune fermeture n’est annoncée pour le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys ou la Commission scolaire Lester-B.-Pearson. Idem à Laval.

Sur la Rive-Sud, la Commission scolaire Marie-Victorin note cinq fermetures dues à des pannes. Il s’agit des écoles d’Iberville (avec son annexe), Vent-Nouveau, Mille-Fleurs, Lionel-Groulx et l’École internationale de Greenfield Park.

Parents mécontents

Si certains parents sont bien contents de pouvoir renvoyer leurs enfants à l’école, d’autres désapprouvent de la décision d’ouvrir les établissements. Les commentaires pullulent sur les différentes pages Facebook des centres de services scolaires.

«Là, ça ne fait aucun sens! Je suis pas fâchée quon aille fermé hier, mais nous nous sommes gourés, c’est aujourd’hui quil aurait fallu fermer!», peut-on lire sous la publication du Centre de services scolaires de Montréal.

«Les stationnements sont sur la glace vive. Hier, nous aurions dû venir mais aujourd’hui non. Bonne chances avec les cocos qui vont se péter la marboulettes sur la glace!», lance une autre internaute.

L’épisode de verglas doit prendre fin en cours de journée, selon Environnement Canada.

Au total, environ 34 000 foyers sont sans électricité sur l’île de Montréal selon Hydro-Québec. Sur la Rive-Sud, on compte 84 000 adresses sans électricité.