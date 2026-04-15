Une digue à Cartierville lors de la crue printannière de 2023.

Montréal se prépare aux inondations à cause de la pluie

La Ville de Montréal a pris des mesures proactives pour se préparer à d’éventuelles inondations, bien qu’aucune n’ait encore été constatée. La mairesse de Montréal a annoncé l’activation du Plan particulier d’intervention (PPI) pour garantir une réponse rapide si la situation venait à se détériorer.

Montréal a reçu plusieurs épisodes de pluie au cours des prochains jours et devrait en recevoir d’autres d’ici la fin de la semaine. Les services d’urgences craignent une augmentation des niveaux d’eau.

L’agglomération de Montréal renfoce donc ses préparatifs et active son plan particulier d’intervention (PPI). Des mesures de protection ont déjà été mises en œuvre de manière préventive dans certains secteurs vulnérables.

«Notre priorité absolue, c’est la sécurité des Montréalaises et des Montréalais. On n’a pas attendu qu’il y ait des inondations pour agir. Dès maintenant, on active notre Plan d’intervention de façon préventive pour agir rapidement si la situation l’exige», affirme la mairesse Soraya Martinez Ferrada.

Aucune inondation n’est signalée en date de mercredi. Les secteurs les plus à risque sont ceux situés le long de la rivière des Prairies, notamment L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro et Ahuntsic-Cartierville.

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