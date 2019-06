Transat passe entre les mains d’Air Canada

La société Transat A. T., qui gère les activités du transporteur aérien Air Transat, sera officiellement achetée par Air Canada d’ici 2020 pour une valeur de 520M$.

Les deux entreprises ont confirmé l’accord de transaction dans un communiqué diffusé jeudi. L’offre de 13$ par action faite par Air Canada à la compagnie spécialisée dans le tourisme, avait été déposée à la mi-mai. Le Conseil d’administration de Transat recommande maintenant l’approbation de la vente à ses actionnaires et se soumet à la vérification des différents organismes de réglementation pour confirmer la vente.

La période de négociation d’une durée de trente jours entre les deux géants avait expiré jeudi matin, à minuit.

Au début du mois de juin, le groupe immobilier Mach avait tenté de hausser la mise, en offrant de payer 14$ par action. Cette stratégie s’est finalement avérée sans succès.

Air Canada a confirmé que cette vente, une fois toutes les conditions remplies, n’engendrera pas de déménagement ou de modification des principales fonctions du groupe Transat. Transat et Air Canada sont toutes deux établies à Montréal. «Les marques Air Transat et Transat seront maintenues en parallèle aux marques Air Canada, Air Canada Rouge et Vacances Air Canada», peut-on aussi lire dans le communiqué.

«Pour les actionnaires de Transat et d’Air Canada, ce regroupement offre une excellente valeur tout en assurant également une plus grande sécurité d’emploi aux employés des deux sociétés grâce à des perspectives de croissance accrues», a avancé le président et chef de la direction d’Air Canada, Calin Rovinescu.

En passant sous le giron de la plus grande compagnie aérienne au pays, Transat pourra envisager «de nouvelles perspectives de croissance», a ajouté l’homologue de M. Rovinescu chez Transat, Jean-Marc Eustache.

Si Transat décidait d’accepter une offre supérieure et inégalée par Air Canada, la compagnie devrait payer une somme de 15M$ en indemnités.

Air Canada et Transat avaient entrepris des discussions préliminaires sur un possible regroupement dès l’automne 2018.

D’autres détails suivront.