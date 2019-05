Air Canada achète Transat pour 520 millions $

Air Canada a annoncé jeudi matin par voie de communiqué l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Transat etle regroupement des deux sociétés pour un montant de 520 M$ ou 13,00 $ par action.

Dans son communiqué, Air Canada détaille en trois points la transaction :

Acquisition de toutes les actions en circulation de Transat A.T. inc. au prix de 13 $ l’action, sous réserve des compléments de vérification diligente, de l’approbation des organismes de réglementation et des actionnaires, ainsi que de l’achèvement de la documentation définitive.

Le regroupement de ces deux entreprises respectées du transport aérien et du voyage permettra la création d’un chef de file du marché mondial du voyage d’agrément, du tourisme et de la distribution de voyages à Montréal, qui offrira aux Canadiens des options pour plus de destinations et favorisera le tourisme bidirectionnel.

Cette solution toute québécoise permettra de conserver des emplois de grande qualité au sein de la direction générale et des fonctions clés au siège social à Montréal, ainsi que de fournir une plateforme pour une croissance et des emplois futurs.

« Un regroupement avec Transat représente une excellente occasion pour les parties prenantes des deux sociétés, notamment les actionnaires de Transat et d’Air Canada, les employés des deux sociétés, qui profiteront d’une sécurité d’emploi et de perspectives de croissance améliorées, et les voyageurs canadiens, qui profiteront de la capacité accrue de la société fusionnée à occuper une place de chef de file sur le marché hautement concurrentiel du voyage d’agrément à l’échelle mondiale. L’acquisition présente une occasion unique de se mesurer aux plus grands du marché mondial du voyage d’agrément. Nous pourrons ainsi élargir notre plaque tournante de Montréal, l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, où nous avons ajouté 35 liaisons depuis 2012 pour les collectivités de Montréal et du Québec, et au départ de laquelle nous avons transporté 10 millions de passagers en 2018 seulement », a souligné Calin Rovinescu, président et chef de la direction d’Air Canada.

Comme c’est souvent le cas dans ce genre d’entente, « la transaction demeure assujettie à la conclusion des ententes définitives, aux compléments de vérification diligente, à l’approbation des organismes de réglementation et des actionnaires, ainsi qu’à d’autres conditions propres à la conclusion d’une telle transaction », précise le communiqué émis par Air Canada, ajoutant que rien ne garantit que la transaction sera conclue de la manière décrite ce matin dans les communications officielles de l’entreprise.

Air Canada précise qu’elle ne fera aucune autre annonce à ce sujet jusqu’à la conclusion définitive de l’entente. L’avionneur dit avoir retenu les services de Morgan Stanley à titre de conseiller financier.