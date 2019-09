Le Québec a le système scolaire «le plus injuste» au Canada, déplore un organisme

Le Québec a le système scolaire «le plus injuste au pays» en matière d’égalité des chances, selon des chiffres de l’OCDE révélés lundi par un organisme. À travers le Canada, c’est dans la province que la performance des élèves serait la plus dépendante de leur statut socio-économique.

«C’est au Québec que le milieu d’origine a le plus d’influence sur le parcours scolaire, martèle le coordonnateur du mouvement L’École ensemble, Stéphane Vigneault. On se contente simplement de reproduire les inégalités sociales. On dit souvent que l’éducation est un ascenseur social. Ici, il est en panne depuis longtemps.»

Environ 11,2% de la différence de résultats scolaires entre enfants favorisés et défavorisés s’expliquerait par la condition «socio-économique» de leurs familles. En comparaison, la moyenne canadienne atteint 8,6%. Les performances du Québec en la matière se rapprochent «beaucoup plus des États-Unis, où on atteint 11,4 %», déplore M. Vigneault.

Les données du groupe sont tirées du plus récent examen du Programme international pour le suivi des acquis des élèves de l’OCDE, publié au début de l’année.

On y apprend également que près de 50% des élèves défavorisés étudient dans des écoles considérées elles aussi comme défavorisées. À l’inverse, ils ne seraient qu’à peine 5% à avoir accès à des écoles favorisées.

«On peut abolir les commissions scolaires, mettre des maternelles 4 ans mur-à-mur, augmenter les salaires, mais tout ça ne donnera rien si on ne se donne pas un système d’éducation équitable.» -Stéphane Vigneault, s’adressant directement au premier ministre François Legault.

Des insuccès frappants

Au Québec, l’écart de performance entre les élèves favorisés et défavorisés atteint près de 80 points de pourcentage, la donnée la plus élevée parmi toutes les provinces canadiennes. Mais le plus frappant, dit Stéphane Vigneault, est l’écart de performance des élèves défavorisés selon leur lieu d’études. Environ 88 points séparent un élève défavorisé qui étudie dans une institution en santé, versus le même étudiant qui est envoyé dans une école en sous-financement.

«Si on voulait concentrer les raisons de l’insuccès du système d’éducation québécois dans une image, ce serait probablement celle-là, fait-il valoir. Quand on se compare à l’Islande, à l’Estonie, et même aux autres provinces – l’Alberta atteint 18 points à ce chapitre –, on est sur une autre planète chez nous.»

La cause de ces ratés est simple, selon lui: l’intensité de la ségrégation scolaire fait ses marques. «On a un système à trois réseaux qui sépare les enfants en fonction du revenu de leur famille et des résultats scolaires. Pourtant, toute la recherche nous montre que le tri des élèves ne donne pas de bons résultats», déplore-t-il.

Le groupe recommande à Québec d’«arrêter de financer les écoles privées avec l’argent des contribuables». Il faut aussi freiner la sélection des élèves dans le réseau public, selon lui. Une fois l’équilibre atteint, l’organisme envisage un nouveau «réseau public unifié».

Au sein de celui-ci, l’enseignement différencié pour les élèves défavorisés pourrait être maintenu, mais aussi élargi aux élèves «plus performants».

M. Vigneault somme aussi le gouvernement Legault de doter chaque école de son «propre bassin scolaire» afin de garantir «la plus grande mixité sociale» dans chacune d’entre elle.

Plus de détails suivront…