Barack Obama appuie Justin Trudeau pour les élections

Le chef libéral a reçu un appui de taille en cette fin de campagne. L’ancien président américain Barack Obama apporte son soutien à Justin Trudeau, dans un tweet envoyé mercredi.

Sur Twitter, l’ex-président des États-Unis a mis de l’avant le travail accompli lors du mandat de Trudeau.

I was proud to work with Justin Trudeau as President. He's a hard-working, effective leader who takes on big issues like climate change. The world needs his progressive leadership now, and I hope our neighbors to the north support him for another term. — Barack Obama (@BarackObama) October 16, 2019

«J’étais fier de travailler avec Justin Trudeau lorsque j’étais président. Il est un leader efficace et travailleur qui s’attaque à des enjeux importants, comme les changements climatiques. Le monde a besoin de son leadership progressiste, et j’espère que nos voisins du nord le soutiendront pour un autre mandat.» – Barack Obama, ex-président des États-Unis

«Bromance»

À l’époque du mandat d’Obama déjà, la relation entre les deux politiciens était très amicale. On parlait alors d’une «bromance», sorte d’amour fraternel et amical entre deux hommes. Un élément assumé par les deux dirigeants, qui partageaient des photos d’eux autour d’un repas au restaurant, tels deux amis ordinaires.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 7, 2017

De nombreuses vidéos, comme celle de CNN, résument très bien la «bromance» de Justin Trudeau et Barack Obama.

Blagues, petites attaques personnelles (sur le hockey majoritairement), compliments et soutien affiché et assumé, la «dude-plomacy» de Trudeau et Obama a toujours fait partie de la communication des deux politiciens.

Trudeau en difficulté

Cet appui tombe à point pour M. Trudeau, qui connaît des moments difficiles dans la présente campagne électorale. Le premier ministre sortant combat un certain vent de face alors que les sondages le placent deuxième dans les intentions de vote. Certains prédisent même un gouvernement minoritaire pour les troupes conservatrices d’Andew Scheer.

M. Trudeau connaît des difficultés depuis plusieurs semaines. Le Nouveau Parti démocratique connaît une certaine remontée à la suite des débats des chefs, grugeant des votes à la gauche du PLC. Le Bloc fait aussi une remontée au Québec, privant potentiellement M. Trudeau de plusieurs précieuses circonscriptions, notamment en banlieue de Montréal.