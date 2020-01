Des Iraniens et Américains d’origine iranienne détenus à la frontière Peace Arch

À la suite de l’assassinat du général Soleimani par les États-Unis, les tensions au Moyen-Orient se font sentir à la frontière canado-américaine. Plus de 60 Iraniens et Irano-américains de tous âges auraient été détenus à la frontière Peace Arch qui lie la Colombie-Britannique et l’État de Washington.

D’après un groupe représentant les musulmans américains, le Council on American-Islamic Relations (CAIR), plusieurs Iraniens et Américains d’origine iranienne ont été détenus et longuement questionnés à la frontière Peace Arch ce dimanche. Dans un communiqué, l’organisme indique que plusieurs personnes d’origine iranienne se sont vu refuser l’entrée aux États-Unis alors qu’ils revenaient d’un concert de musique iranienne qui avait lieu à Vancouver samedi.

Crystal, une Américaine de 24 ans, dit avoir été détenue pendant plus de 10 heures avec sa famille avant d’être relâchée dimanche matin. «La grande majorité des gens qui ont été détenus étaient des citoyens américains», indique l’étudiante en médecine dans le communiqué. «On a continuellement demandé pourquoi nous étions détenus et pourquoi on nous posait des questions qui n’avaient rien à voir avec notre voyage et on nous a dit: “Je suis désolé, ce n’est pas le bon moment pour vous’’», dit-elle.

Selon le CAIR, une source des patrouilles frontalières (CBP) a indiqué que le Département de la sécurité intérieure lui a donné un ordre national de signaler et de détenir toute personne d’origine iranienne «potentiellement suspecte» entrant aux États-Unis, quel que soit son statut de citoyenneté. Sur son compte Twitter, les patrouilles au poste frontalier de Peace Arch ont nié ce rapport ainsi que les détentions des Irano-américains.