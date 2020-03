Coronavirus: Québec pourrait aider jusqu’à 65 000 travailleurs touchés

Le gouvernement Legault a présenté une série de mesures économiques pour aider les Québécois touchés financièrement par la pandémie de COVID-19 en fin de journée lundi 16 mars.

Flanqué de ses ministres du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet et des Finances, Éric Girard, le premier ministre a annoncé la création d’un programme d’aide temporaire pour les travailleurs (PATT) qui devront se mettre en isolement et qui n’ont pas le droit à l’assurance emploi.

Ceux-ci pourront bénéficier de 573 $ par semaine, prévu initialement pour deux semaines et jusqu’à concurrence d’un mois au besoin, a indiqué Legault.

Ce sont jusqu’à 65 000 travailleurs qui pourraient être ainsi aidés et on estime que le programme pourrait coûter près de 100 M$.

«C’est important que les personnes qui sont malades puissent se mettre en isolement. Nous ne voulons pas qu’elles hésitent par crainte de perdre un revenu. C’est pourquoi nous mettons en place cette première mesure», a expliqué M. Legault en conférence de presse.

De plus, le premier ministre québécois affirme avoir discuté avec Justin Trudeau, premier ministre du Canada, de la question de la bonification de l’assurance emploi, programme de juridiction fédérale.

Les versements du PATT seront pris en charge par la Croix-Rouge, qui procèdera par dépôts directs ou cartes prépayées. «On a vu qu’ils étaient capables de gérer ce genre de situation, comme ce fut le cas lors des feux à Fort McMurray. Ils ont fait des versements à 80 000 personnes », a insisté le ministre Boulet.

Selon ce dernier, le formulaire pour faire la demande d’aide devrait être disponible d’ici jeudi, et les dépôts devraient être envoyés 48 heures après sa réception.

Le gouvernement enchainera les annonces à saveur économique durant les prochains jours et semaines, afin de répondre aux dégâts causés par la COVID-19.

«On va avoir deux grands défis. Un sur le plan de la santé, et l’autre du côté de l’économie», a lancé M. Legault.

Les mesures bientôt proposées viseront aussi à aider les entreprises en manque de liquidités dans les prochaines semaines et à relancer l’économie grâce à d’importants investissements publics.

Le premier ministre veut «faire d’une pierre deux coups» en injectant des sommes dans les projets d’infrastructures en santé. Les contrats pour les infrastructures routières et en éducation seront accélérés.

Pour sa part, le ministre Girard a mis en place un «comité vigilance économique», qui suivra la situation au plan international et québécois et qui trouvera des solutions pour les travailleurs et entreprises du Québec.