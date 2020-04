Le Québec surpasse le cap des 1000 décès liés au coronavirus

Alors que le Québec a franchit mardi la barre des 1000 décès liés au coronavirus, le premier ministre François Legault affirme que la situation de manque de personnel dans les CHSLD est malgré tout «de plus en plus stable». La moitié des postes manquants ont déjà été comblés selon les autorités, qui se disent confiantes de régler la pénurie de main-d’œuvre d’ici mercredi soir.

«La situation devrait très bientôt être sous contrôle. C’est un effort collectif qui est courageux. Je peux juste être admiratif devant cette situation», a tonné M. Legault mardi, lors de son point de presse quotidien. Quelque 102 décès ont été recensés par la santé publique mardi, portant le total à 1041. Environ 20 160 Québécois ont jusqu’ici contracté la COVID-19.

Selon les données du gouvernement, 850 décès, soit plus de 75% d’entre eux au Québec, se sont produits dans un CHSLD ou une résidence pour aînés. Or, des 2600 résidences et CHSLD dans la province, seules 300 d’entre elles ont été touchées par la COVID-19. De ce nombre, l’État calcule qu’environ 80 d’entre elles doivent faire l’objet d’une «surveillance plus attentive».

Ces chiffres font dire à François Legault que l’avenir rapproché laisse entrevoir une sortie de crise, alors que le scénario optimiste est encore beaucoup plus plausible. «Il devrait y avoir d’ici deux semaines moins de cas dans les CHSLD. Ça veut dire moins de pression sur le personnel. On pense que sur une période de deux semaines, les médecins qui nous sont venus en aide pourront retourner dans les hôpitaux», dit-il.

Environ 1224 personnes sont en état d’hospitalisation actuellement. Cela représente une hausse de 55 cas par rapport à la veille. Aux soins intensifs, on note une hausse de seulement trois patients, pour un total de 201 personnes.

Une logique à respecter pour les écoles

Graduel. C’est le mot sur lequel le premier ministre a insisté à maintes reprises mardi pour décrire la réouverture des écoles et des garderies. «Ça ne serait pas une bonne idée d’attendre le 1er septembre pour retourner un million d’enfants dans les écoles en même temps, avec les risques qu’il y ait de la contagion chez les parents et que beaucoup de gens en même temps créent une deuxième vague», raisonne-t-il.

Pour éviter pareil scénario, Québec envisage une réouverture en plusieurs temps de plusieurs sphères de la société civile dans les prochaines semaines. «Dans le reste du Québec, à Montréal et dans les régions, on est en train de regarder comment on va rouvrir graduellement l’économie, les écoles, les services de garde. Le mot important, c’est graduel», affirme M. Legault.

«L’idée n’est pas de précipiter quoi que ce soit. Je veux qu’on protège nos enfants, nos éducatrices, nos enseignants On va être très prudents. Mais il va falloir déconfiner à un moment donné.» -François Legault, premier ministre du Québec

Aux yeux du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, c’est surtout lorsqu’on observera «une diminution du nombre de cas et des besoins aux intensifs» que le Québec pourra «rouvrir les robinets, tout en maintenant les règles de distanciation sociale pour lutter contre le coronavirus».

Au-delà des CHSLD, une pénurie de sédatifs

Pour la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, il est clair dorénavant que le Québec fait face à un problème d’approvisionnement en matière de médicaments sédatifs. «Ceci dit, on le gère bien. On est en lien direct avec nos fournisseurs», promet-elle.

Si plusieurs inquiétudes subsistent quant à la capacité du réseau d’absorber ce manque à gagner, entre autres pour les chirurgies semi-urgentes, la ministre se veut rassurante.

«On va être capables de faire les chirurgies semi-urgentes. Il y en a plusieurs qui ne peuvent pas attendre un mois. Certes, on traite beaucoup la COVID-19, mais on n’oubliera pas les autres.» Danielle McCann, ministre de la Santé

Environ 11 000 personnes se trouvent dans les hôpitaux du Québec pour des raisons autres que le coronavirus. Environ 12 000 lits sont encore disponibles, les 6000 lits restants ayant été libérés pour lutter contre la pandémie. «Il semble qu’on n’aura pas besoin de 6000 lits pour la COVID-19», constate François Legault.