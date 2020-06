Tramway: la pertinence du projet remise en question

Parmi les préoccupations de 1618 répondants, dont 79% étaient âgés de 25 à 64 ans, on note le choix du tramway au regard d’autres options et de l’amélioration du service, les coûts du projet et la justification des besoins, incluant l’impact de la COVID-19. Certains ne sont pas encore convaincus de la pertinence de ce projet totalisant 3,3G$.

Dans le cadre de la période préparatoire de la Commission d’enquête sur le Projet de construction d’un tramway à Québec le BAPE a tenu un sondage internet du 19 mai au 12 juin. Les répondants se préoccupent, entre autres, des projections en termes d’achalandage, de l’absence de desserte de certains secteurs (Rive-Sud, Beauport, Marly, Couronne Nord, etc.), des nuisances potentielles tels le bruit, l’aspect visuel et les vibrations.

L’abattage d’arbres et le maintien de la canopée urbaine, le respect de l’environnement et l’intégrité des milieux naturels et des habitats inquiètent également.

L’intégration avec les autres modes de transport en commun et les gains par rapport au système de bus font aussi partie des questionnements.

Séances publiques

Dans le contexte de la COVID-19, 78% des répondants privilégient des séances mixtes (présentielles et numériques) alors 15% souhaiteraient des séances uniquement numériques.

Compte tenu des circonstances inédites entourant la pandémie, tout a été mis en œuvre pour entendre le maximum de personnes ou d’organismes voulant s’exprimer. Le formulaire d’inscription à la 1re partie de la commission, réservée aux questions, sera disponible exclusivement sur le site web du BAPE du 25 juin à 10h jusqu’au 30 juin à 16h. Le BAPE débutera ses audiences publiques le 6 juillet à 19h au Centre des congrès de Québec.

La seconde partie, qui débutera durant la semaine du 3 août, permettra à la commission de recevoir l’opinion et les suggestions grâce au dépôt des mémoires. Pierre Turgeon, coordonnateur au développement des communications au BAPE, assure que la Ville de Québec a remis l’ensemble de son projet du tramway le 19 juin. «Il fallait que les commissaires aient entre les mains la dernière version avant le début de l’audience publique.»

L’intégralité de la commission sur le projet de construction d’un tramway à Québec sera diffusée en direct sur MaTv Québec, sur la page Facebook du BAPE et sur le site web du BAPE. De plus, elles seront toutes enregistrées afin de permettre une réécoute.