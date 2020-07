COVID-19: le taux de mortalité au Québec se rapproche de la normale

Le taux de mortalité au Québec, qui avait sans surprise explosé au plus fort de la pandémie de COVID-19, s’approche tranquillement de la normale des dix dernières années.

Jusqu’en mars, dans la province, il mourrait autant de personnes qu’auparavant. Puis est arrivée la pandémie, emportant notamment des milliers d’aînés dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés. En avril, les autorités ont enregistré une hausse d’environ 40% de la mortalité, selon Statistique Canada.

Mais voilà, à mesure que la crise sanitaire ralentissait, le taux de mortalité est presque revenu à la moyenne, rapporte l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

L’organisme gouvernemental calcule hebdomadairement le nombre de décès dans la province. La plus récente période enregistré, en juin, fait état d’un peu moins de 1300 morts en une semaine. Il est donc mort environ 200 Québécois de plus que la moyenne des dix dernières années à la 25e semaine du calendrier.

En avril, le total hebdomadaire dépassait les 2000 décès. Si bien que la COVID-19 est brièvement devenue la première cause de mortalité dans la province, devant le cancer, une tendance qui devrait se répéter en mai.

Au total au Québec, plus de 5600 personnes sont décédées des suites de la maladie pandémique. Les autorités sanitaires ont constaté la grande majorité de ces morts dans les centres de soins longue durée et les résidences pour aînés.

Malgré les variations annuelles, on enregistre généralement plus de décès dans les premiers mois et les derniers mois d’une année. L’été est souvent synonyme d’un creux dans le taux de mortalité.

Données régionales

Les statistiques régionales de l’ISQ s’arrêtent pour leur part à la 22e semaine du calendrier, soit à la fin-mai et au début du mois de juin. À Montréal et à Laval, les régions les plus touchées du Québec, la courbe suit la tendance provinciale.

Dans Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie cependant, la courbe n’est pas redescendue au niveau des années précédentes.