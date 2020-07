COVID-19: 169 nouveaux cas et 1 décès au Québec

Le nouveau bilan de la COVID-19 au Québec fait état de 169 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie atteint désormais les 58 583 personnes.Un nouveau décès est aussi à déplorer, augmentant le bilan de morts de la COVID-19 dans la province à 5 667.

Le nombre d’hospitalisations continue lui de diminuer avec une baisse de 9 personnes, ce qui porte le cumul de personnes encore hospitalisées à 197. Parmi ces hospitalisations, 10 se trouvent toujours aux soins intensifs, une soit diminution de 2 par rapport à la veille.

Québec annonce aussi que les prélèvements réalisés le 24 juillet atteignent les 16 387, ce qui porte le total de tests à 1 151 151.

Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, et ministre de la Sécurité publique et Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux seront à Montréal demain pour faire un point sur l’évolution de la situation de la COVID-19 au Québec. Ils seront accompagnés du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, le Dr Richard Massé.

Au Canada et dans le reste du monde

D’après le dernier bilan officiel du gouvernement fédéral en date du 25 juillet, le nombre de cas au Canada atteint les 113 556 (dont 99 115 sont considérés comme guéris) pour 8 885 morts. Le nombre de tests total réalisé sur le territoire canadien est de 3 717 483 (une moyenne de 44 000 personnes par jour) pour 1% de résultat positif à la COVID-19.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada encourage les Canadiens à ne pas relâcher la pression alors que le nombre de cas repart à la hausse depuis quelques semaines:

«Les Canadiens nous ont aidés à aplatir la courbe, et notre système de santé n’a heureusement pas été surchargé. Ils ont fait un excellent travail en respectant les mesures de santé publique comme maintenir l’éloignement physique, adopter de bonnes pratiques d’hygiène et porter le masque dans les endroits publics, à l’intérieur. Plus important encore, les Canadiens malades sont restés chez eux, se sont fait tester et ont suivi les conseils de leurs autorités locales de santé publique pour assurer leur propre sécurité et celle des autres. Je veux que les Canadiens comprennent bien que, malgré toutes nos réussites, un seul moment d’étourderie, de négligence et d’oubli suffira pour compromettre tout ce que nous avons accompli ensemble.»

Cette déclaration intervient dans un contexte actuel où certains Québécois protestent et manifestent leur refus du port du masque obligatoire comme hier à Montréal.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) fait état dans son dernier rapport du 25 juillet de 15 581 009 cas et de 635 173 morts dans le monde. Les États-Unis ont enregistré ces deux derniers jours de nouveaux records de contamination avec 71 714 pour le 25 juillet. C’est le 12e jour consécutif à plus de 60 000 cas pour le pays qui reste le plus touché par la pandémie de la COVID-19. Les autres foyers de l’épidémie actuels sont Le Brésil (59 961 nouveaux cas ) et l’Inde (48 916).