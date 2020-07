Les Canadiens sont «très préoccupés» par la reprise des activités du quotidien après la pandémie du coronavirus, selon une étude de Statistique Canada publiée lundi.

Prendre l’avion, aller à un concert, se rendre à un rendez-vous chez le médecin, manger dans un restaurant. Ces activités du quotidien, considérées comme normales il y a encore quelques mois, préoccupent maintenant près des deux tiers de la population.

«Près des deux tiers des répondants se sont dits “très préoccupés” par les risques pour la santé que représente la reprise des spectacles, festivals, films ou événements sportifs (66%) ou des voyages par avion (64%). » -Statistique Canada

Dans la population sondée, les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus inquiètes. Quelque 67% d’entre elles ont indiqué être très préoccupées par les risques pour la santé associés aux rassemblements de grands groupes.

Également, 78% des ainés ont fait part d’une inquiétude similaire pour les voyages en avion.

Les personnes de 65 ans et plus sont également craintives à 48% d’aller dans un restaurant ou dans un bar, contrairement à l’ensemble de la population (38%).

Plus de la moitié des Canadiens (57%) ont déclaré être «très préoccupés» par les grands rassemblements, comme les mariages et les services religieux, ou les visites à des personnes résidant dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée pour personnes âgées (55 %).

À l’inverse, 38% des Canadiens ont répondu n’être pas du tout préoccupés par les rassemblements de petits groupes et les visites chez d’autres personnes que d’être très préoccupés (10 %).

Forte inquiétude chez les immigrants

Les immigrants sont plus préoccupés que les personnes nées au Canada par les risques pour la santé associés à la reprise des activités, relève Statistique Canada .

Ils ont déclaré être très préoccupés d’assister à un film ou à un événement en direct (81% comparativement à 61% pour l’ensemble des Canadiens) ou à des rassemblements de grands groupes, comme des mariages et des services religieux (70% comparativement à 53%).

Les plus préoccupés se feront vacciner

L’agence fédérale rapporte également que 73% des personnes les plus préoccupées étaient plus susceptibles de vouloir recevoir le vaccin contre la COVID-19 une fois qu’il sera accessible.

Tandis que 49% des personnes qui se sont dites peu inquiètes se feront vacciner.

Aussi, la population plus préoccupée par la reprise des activités dans le pays a indiqué être plus susceptible aux précautions en vigueur, comme le port du masque, le lavage des mains et de garder une distance de deux mètres afin de limiter la propagation du coronavirus.