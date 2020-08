COVID-19: 146 nouveaux cas au Québec

Le dernier bilan officiel de la COVID-19 en ce samedi 1er août fait état de 146 nouvelles infections au Québec. Le total de cas dans la province atteint les 59 458 (dont 50 886 sont considérés comme rétablis) depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus. Le Québec reste la région la plus touchée au Canada suivi par l’Ontario (39 209 cas).

La lutte contre la pandémie de la COVID-19 continue dans le monde. Outre de nouvelles méthodes de dépistage et des avancées au niveau des vaccins, Ottawa a annoncé hier la sortie de son application «Alerte COVID» qui informera ses utilisateurs d’un contact avec une personne positive à la COVID-19. Si l’application n’est pour le moment pleinement active qu’en Ontario, les autres provinces devraient suivre la mise en place au cours du mois d’août.

Si aucun mort n’a été enregistré dans les dernières 24 heures au Québec, on déplore tout de même 4 décès liés à la COVID-19 qui sont survenus avant le 24 juillet. Le nombre total de morts dans la province atteint les 5 678.

Après une légère hausse enregistrée mercredi, le chiffre des hospitalisations commence à redescendre, avec une diminution de 12 personnes dans les dernières 24 heures, pour un cumul de 177. 18 personnes se trouvent toujours aux soins intensifs soit une augmentation de 3.

Concernant les tests de dépistages, Québec avance 18 437 tests pour la journée du 30 juillet, ce qui porte le bilan à 1 238 946.

Au Canada et dans le reste du monde

Le gouvernement fédéral dans son dernier bilan en date du 31 juillet relate un total de 116 312 (dont 101 227 personnes sont considérées comme guéries) au Canada. Le nombre de morts atteint lui les 8 935.

Dans le reste du monde, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son dernier rapport quotidien en date du 31 juillet relate 17 106 007 cas (soit une hausse de 292 527) pour 668 910 morts (+ 6 812).

Les États-Unis restent le principal foyer de l’épidémie actuellement avec 65 406 nouveaux cas déclarés et enregistrent pour le quatrième jour consécutif plus de 1200 morts. La situation reste préoccupante aussi pour le Brésil (plus de 69 074 nouveaux cas et 1595 nouveaux décès), mais aussi pour l’Inde qui enregistre 55 078 nouvelles infections et plus de 779 morts en 24 heures.