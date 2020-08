COVID-19: 74 nouveaux cas au Québec

Après plusieurs jours de hausse, le Québec enregistre 74 nouveaux cas de la COVID-19. Le total pour la province atteint désormais les 61 673 (dont 54 682 sont considérés comme rétablis).

Si aucun décès n’est survenu dans les dernières 24 heures, il faut tout de même ajouter un décès survenu il y a plusieurs jours au bilan québécois du nombre de morts de la COVID-19 qui atteint désormais les 5 740.

Les hospitalisations de leur côté continuent leur lente diminution, avec une baisse de 7 personnes en 24 heures, pour un cumul de 117 (dont 14 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de 2).

Du côté des prélèvements, les tests réalisés le 21 août s’élèvent selon le communiqué du gouvernement provincial à 15 599, pour un total qui atteint les 1 557 136 de tests réalisés.

Mardi dernier, le gouvernement du Québec a présenté son plan d’action pour faire face à une éventuelle deuxième vague de la COVID-19.

Au Canada et dans le reste du monde

Dans le reste du pays, le total des cas de la COVID-19 selon le dernier bilan officiel du gouvernement fédéral atteint les 124 629 (dont 110 878 sont considérés comme guéris) pour 9 071 décès.

Dans un communiqué, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada a déclaré que «Le nombre de cas par jour moyen se situe dans une fourchette de 350 à 500 nouveaux cas signalés chaque jour, et le nombre d’hospitalisations et de décès demeure faible, ce qui indique que nous réussissons actuellement à garder un taux d’infection gérable et à réduire au minimum les cas de COVID-19 grave ainsi que les décès causés par la maladie.»

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, près de 23 057 288 personnes ont été infectées et 800 906 ont perdu la vie selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Si le nombre d’éclosions commence à diminuer tout en restant très important aux États-Unis et au Brésil, c’est l’Inde qui connaît aujourd’hui la plus forte progression avec près de 69 000 cas quotidiens.