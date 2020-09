COVID-19: 175 nouveaux cas et 2 décès au Québec

175 personnes ont été infectées par la COVID-19 dans les dernières 24 heures au Québec, d’après le dernier bilan officiel. Le nombre total des cas dans la province depuis le début de la pandémie atteint les 63 292 personnes (dont 55 810 sont considérées comme guéries).

En cette période de rentrée scolaire, l’augmentation de cas de ces dernières semaines inquiète les autorités quant à l’arrivée d’une seconde vague tant redoutée. Comme promis, le gouvernement a publié hier en fin de journée sa liste des 46 écoles touchées par des éclosions de COVID-19.

Si aucun décès n’est survenu dans les dernières 24 heures, Québec fait état de 2 morts survenus entre le 29 août et le 3 septembre. Le total de décès au Québec dû à la COVID-19 atteint désormais les 5 769.

Si les cas augmentent aujourd’hui, les hospitalisations enregistrent une légère baisse avec une diminution de 8 pour un cumul de 94 (dont 17 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit 1 de moins que la veille).

Quant aux prélèvements réalisés le 3 septembre, ceux-ci s’élèvent à 20 408 tests pour un total de plus de 1 741 651.

Dans le reste du pays, le dernier bilan du gouvernement fédéral en date du 4 septembre fait état de 131 124 cas de la COVID-19 (dont 115 926 sont considérés comme rétablis). Le bilan humain atteint lui les 9 141 morts.

La barre des 27 millions de cas mondiaux approche dangereusement selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La pandémie de la COVID-19 a tué plus de 871,166 personnes dans le monde depuis ses débuts. En conférence de presse Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS a appelé tous les pays à se montrer solidaires dans la lutte au coronavirus et a plaidé pour l’aide aux pays pauvres. Le directeur reste néanmoins confiant dans la possibilité d’avoir un vaccin dans les prochains mois.

Pays qui connaît la plus forte progression du virus ces dernières semaines l’Inde a encore battu hier le triste record du nombre d’infections par jour avec 86 432 cas. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 6 millions de cas et près de 185 687 morts.