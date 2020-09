COVID-19: 205 nouveaux cas au Québec

205 personnes ont été infectées par la COVID-19 ces dernières 24 heures au Québec d’après le bilan officiel du gouvernement. Une barre symbolique qui n’avait pas été atteinte depuis le 6 juin dernier et qui pourrait pousser le gouvernement à repenser ses mesures de déconfinement. Plus tôt dans la semaine, le premier ministre Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé, avaient déclaré ne pas vouloir franchir le seuil de 20 cas par millions d’habitants sur une période de sept jours, ce qui est le cas depuis plusieurs journées.

Le nombre total de cas dans la province depuis le début de la pandémie atteint les 63 497.

Néanmoins, aucun décès n’a été recensé que ce soit dans la dernière journée ou les jours précédents. Le bilan des décès dus à la COVID-19 est donc toujours de 5769 pour le Québec.

Le nombre d’hospitalisations a lui augmenté de 8 pour un cumul atteignant 102 (dont 18 se trouvent toujours aux soins intensifs soit une augmentation de 1 par rapport à la veille).

Quant aux prélèvements réalisés le 4 septembre, ils atteignent 17 479 selon le bilan du gouvernement, pour un total de 1 759 130.

Au Canada et dans le reste du monde

Dans le reste du Canada, le dernier bilan du gouvernement fédéral en date du 5 septembre fait état de 131 495 cas totaux (dont 116 136 sont considérés comme rétablis).

Dans un communiqué, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que «selon les autorités de santé publique, la propagation de la COVID-19 est encore sous contrôle. Par contre, cette situation peut changer très rapidement. L’augmentation du nombre de cas quotidiens montre que la COVID-19 continue de se propager, ce qui nous rappelle que nous devons tous continuer de respecter les mesures de santé publique parce que nous pouvons rapidement perdre le contrôle de cette maladie.»

Selon le gouvernement fédéral, avec la hausse des cas enregistrés ces derniers jours (près de 631 nouveaux cas hier), la moyenne mobile sur sept jours atteint les 545 cas. Un chiffre qui «dépasse le nombre maximal de cas déclarés par jour pendant la période d’activité accrue de la mi-juillet.»

Le bilan humain s’élève lui à 9 143 morts depuis le début de la pandémie de COVID-19 au pays.

La pandémie de COVID-19 a touché plus de 26 763 217 et fait plus de 876 616 morts dans le monde depuis ses débuts, selon les données les plus récentes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).