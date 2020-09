COVID-19: 582 nouveaux cas et des hospitalisations toujours en hausse au Québec

Le chiffre des nouveaux cas repart à la hausse en ce 24 septembre avec 582 nouvelles infections à la COVID-19 au Québec en 24 heures. La province a totalisé depuis le début de la pandémie prés de 69 670 cas de COVID-19 (dont 59 943 sont considérés comme guéris). Montréal continue d’être la région la plus touchée au Québec avec près de 247 nouveaux cas.

Lors de son discours aux Canadiens d’hier, le pays est au bord d’«un précipice bien pire qu’au printemps». Il a aussi réitéré les promesses tenues lors du discours du Trône par la gouverneure générale Julie Payette, notamment en ce qui concerne la subvention salariale, tout en enjoignant les Canadiens à la prudence.

Un décès et des hospitalisations en hausse

Si aucun décès n’est à déplorer dans les dernières 24 heures, Québec recense tout de même une personne décédée entre le 17 et le 22 septembre. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec atteint désormais les 5810 décès.

Le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter pour la cinquième journée consécutive avec une hausse de 6 personnes pour un cumul atteignant 184 (dont 31 se trouvent aux soins intensifs soit une augmentation de 1). Malgré cette hausse les hôpitaux québécois se disent prêts pour au moins un mois, bénéficiant pour au moins quatre semaines d’un nombre suffisant de lits disponibles.

Le gouvernement recense 27 303 tests en ce qui concerne les prélèvements réalisés le 22 septembre. Le nombre total de tests réalises se chiffre aujourd’hui à 2 164 247.

427 écoles touchées par la COVID-19 au Québec

Les dernières données concernant le milieu scolaire émises par le ministère de l’Éducation font état de près de 427 écoles comptant des cas positifs avec diagnostic. Des chiffres qui continuent d’augmenter même si de plus en plus d’élèves et d’enseignants retournent à l’école après leur infection (370 dans le dernier bilan dont 244 élèves et 126 membres du personnel). Au 22 septembre, on recensait cependant 565 cas positifs dans les écoles touchées (dont 506 élèves et 59 membres du personnel).

Au total 325 classes ont étaient contraintes de fermer, soit une augmentation de 52 depuis le dernier rapport. Depuis la rentrée scolaire, prés de 935 personnes (élèves comme membres du personnel) ont été contaminés dans le milieu scolaire par la COVID-19 au Québec.