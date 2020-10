Le dernier bilan quotidien du gouvernement du Québec concernant la pandémie de la COVID-19 fait état de 1079 nouveaux cas dans les 24 dernières heures.

Pour la première fois en 6 jours, le nombre de nouveaux cas confirmés n’est pas supérieur à celui de la veille bien qu’il soit plutôt élevé. Avec ces plus récentes données, un total de 78 459 personnes infectées dans la province est maintenant recensé.

Pour ce qui est des décès attribuables au coronavirus, on en compte 12 nouveaux. Parmi ceux-ci, deux sont survenus dans les 24 dernières heures, neuf sont survenus entre le 27 septembre et le 2 octobre et un décès est survenu à une date inconnue.

En plus des décès ajoutés, un décès a été enlevé du cumul. Le retrait a été fait à la suite d’une enquête ayant démontré que le décès en question n’était pas attribuable à la COVID-19. Tout compte fait, le chiffre représentant les décès enregistrés au Québec s’élève à présent à 5 878.

Au cours de la dernière journée, les hospitalisations ont augmenté de 8, pour un cumul de 334. Parmi ces cas, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est maintenant de 64, soit une augmentation de 4 par rapport à la veille.

Le 2 octobre, 27 453 prélèvements ont été réalisés, apportant le total à 2 455 374.

L’avancement des vaccins

Vendredi, Santé Canada a annoncé avoir reçu la première demande d’autorisation d’un vaccin contre la COVID-19 du laboratoire AstraZeneca en partenariat avec l’Université d’Oxford.

Il s’agit toutefois que d’une étape vers l’obtention de vaccins sûrs et efficaces. Rien n’est final encore. Si le vaccin en question est accepté, le Canada en obtiendrait 20 millions de doses, qui avaient été réservées à la fin du mois de septembre.

En date du 4 octobre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 34 804 348 personnes dans le monde en plus d’être la cause de 1 030 738 décès, selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 235 pays comptent des cas sur leur territoire respectif en ce moment.