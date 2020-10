COVID-19: 808 nouveaux cas et 10 décès au Québec

Alors que le Québec a franchi la barre des 100 000 cas de COVID-19 hier, le nombre d’infections continue de baisser avec 808 nouvelles infections. C’est la région de la Montérégie qui enregistre le plus de nouveaux cas en 24 heures avec 162 infections, suivi de Montréal avec 146 et la région de la Capitale-Nationale avec 116. Le total atteint désormais les 100 922 cas dans la province (dont 85 822 sont considérés comme guéris).

Le premier ministre François Legault doit annoncer dans la journée les mesures sanitaires qui resteront en place dans les semaines à venir dans la province. Plus tôt dans la journée des propriétaires de gyms, salles de yoga, de danse et d’arts martiaux ont annoncé qu’ils ouvriraient leurs portes jeudi «à moins d’études et de données probantes sur le risque de propagation».

Les décès eux continuent d’augmenter avec 10 nouveaux décès, dont 2 survenus dans les dernières 24 heures, 6 entre le 19 et le 24 octobre et 2 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève donc à 6153 décès.

Le nombre d’hospitalisations diminue de 8 pour passer à un cumul de 543. 93 personnes se trouvent toujours aux soins intensifs soit une diminution de 4.

Quant aux tests réalisés le 24 octobre, ceux-ci s’élèvent à 19 549 d’après Québec pour un total de 2 985 878 prélèvements.

848 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

D’après les données du ministère de l’Éducation en date du 22 octobre, le réseau scolaire de la province recense près de 2207 cas actifs (1836 élèves et 371 membres du personnel), un chiffre en légère baisse.

Sur les 5903 personnes ayant été testées positives depuis le début de l’année scolaire au Québec, le ministère en dénombre 3696 considérés comme rétablis et de retour à l’école (dont 2909 élèves et 787 membres du personnel).

Le nombre de classes touchées au 22 octobre diminue légèrement de 18, avec 881 classes fermées à cause d’une infection de COVID-19. Si près de 1385 écoles ont été touchées par des infections, 537 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif remonte de 21 et passe à 848 écoles.