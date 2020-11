COVID-19: les nouveaux cas en hausse au Québec

D’après le dernier bilan du gouvernement, le Québec recense près de 1029 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures. Au total, ce sont près de 109 918 personnes qui ont été infectées par la COVID-19 au Québec depuis le début de la crise sanitaire (dont 94 101 sont considérés comme guéris).

Selon les dires du ministre de la Santé, Christian Dubé lors de son point presse hier, la situation «s’améliore» dans les deux grands centres québécois que sont l’île de Montréal et Québec. Les nouveaux cas à Montréal restent stables avec 205 nouvelles infections, 134 pour la Montérégie et 74 pour la Capitale-Nationale. Les inquiétudes penchent désormais plus sur les régions du Saguenay–Lac-St-Jean et dans le nord de Lanaudière. Ces deux régions enregistrent dans le dernier bilan respectivement 86 et 120 nouvelles infections.

Le nombre des décès est quasiment similaire par rapport à la veille avec 33 morts, dont 8 survenus dans les dernières 24 heures, 16 entre le 28 octobre et le 2 novembre, 7 avant le 28 octobre et 2 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec atteint désormais les 6350 décès.

Les hospitalisations augmentent de 13 en 24 heures, passant à un cumul de 539 (dont 81 se trouvent aux soins intensifs, soit une diminution de 4).

Quant aux prélèvements, le chiffre de 20 299 tests est avancé pour le 2 novembre, pour un total de 3 189 737.

875 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Les chiffres ont été mis à jour par le ministère de l’Éducation à la date du 2 novembre. Ces nouvelles données font état d’une légère baisse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 2426 cas actifs (1914 élèves et 512 membres du personnel).

Ainsi, sur les 7944 personnes ayant été testées positives depuis le début de l’année scolaire au Québec, le ministère en dénombre désormais 5518 considérés comme rétablis et de retour à l’école (dont 4440 élèves et 1078 membres du personnel).

Au 2 novembre, le nombre de classes touchées a baissé de 24, pour atteindre 932 classes fermées à cause d’une infection de COVID-19.

Si près de 1629 écoles ont été touchées par des infections, 754 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif remontre très légèrement de 6 et repasse à 875 écoles.