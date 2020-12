Joyce Echaquan: Québec remplace le PDG du CISSS de Lanaudière

À la suite du décès de Joyce Echaquan, Québec nomme Caroline Barbir pour remplacer Daniel Castonguay, à titre de PDG par intérim du CISSS de Lanaudière. M. Castonguay nageait en pleine tourmente depuis la mort tragique, sous une pluie d’insultes racistes, de la mère de famille autochtone.

Caroline Barbir entrera en fonction dès jeudi. Cependant, elle continuera à assumer son rôle de PDG du CHU Sainte-Justine, en plus de ses nouvelles responsabilités. Un rôle qu’elle occupe depuis 2018.

«Je suis persuadé qu’(…) elle saura notamment rétablir la confiance avec les communautés autochtones. Mais aussi mener à bien les grands dossiers de cet établissement.» –Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Depuis 2015, M. Castonguay dirigeait entre autres l’hôpital de Joliette, à Saint-Charles-Borromée. De nombreux membres de la communauté de Manawan, située au nord de Joliette, venaient s’y faire soigner.

«Pas au courant» du racisme

En octobre dernier, M. Castonguay avait affirmé à La Presse ne pas être au courant des plaintes de racisme déposées par des autochtones à l’hôpital de Joliette. Et ce, malgré que les procureurs de la commission Viens aient informé une représentante du CISSS de Lanaudière de celles-ci, comme le précise le journal.

Suite au décès de Mme Echaquan, et en réponse à ce contexte trouble, Québec avait nommé mi-novembre Lise Verreault à titre d’observatrice ministérielle au CISSS de Lanaudière.

On l’avait chargée non seulement de faire la lumière sur ces allégations de racisme, mais aussi de s’assurer du maintien d’un lien de confiance entre la direction et les différents acteurs impliqués après la tragédie.

Dans le cadre de son mandat, Mme Verreault a interviewé 18 personnes, en personne ou par visioconférence, entre le 14 et le 30 novembre dernier.

Qui est Caroline Barbir?

Madame Barbir est loin d’en être à sa première expérience de gestion.

Elle a été directrice générale de plusieurs établissements, entre 1995 et 2012. Dont le Centre hospitalier régional de Lanaudière et le Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher.

Elle a en outre dirigé le Centre de santé et de services sociaux de Laval et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

En dépit de son éviction, M. Castonguay continuera de travailler au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. Plus particulièrement, il sera affecté à des mandats liés à la pandémie, dont la préparation de la campagne de la vaccination contre la COVID-19.

À l’heure de publier, la communauté Atikamekw n’a pas encore réagi.