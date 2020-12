La menace de la COVID-19 dans les CHSLD a été «nettement sous-évaluée» par Québec. C’est là une des conclusions du Protecteur du citoyen, qui reproche au gouvernement d’avoir agi trop tard pour stopper la mobilité du personnel et fournir suffisamment d’équipement.

L’organisme indépendant est le plus récent à se pencher sur la crise qui a fait des milliers de morts durant la première vague de la pandémie. Dans un rapport d’étape déposé jeudi matin, la protectrice, Marie Rinfret, avance que le gouvernement a manqué à son devoir de soutien aux CHSLD.

Notamment, le réseau de la santé a négligé «des soins et des services parmi ceux de première nécessité». «Des personnes hébergées n’ont alors pas eu l’assistance nécessaire pour bien s’alimenter et s’hydrater. Elles n’ont obtenu que des soins d’hygiène très partiels et ont subi des retards dans le changement des culottes d’incontinence», rapporte-t-on.

Mme Rinfret pointe du doigt le plan de préparation du gouvernement de François Legault. Mis de côté au profit des hôpitaux, les CHSLD sont vite devenus l’«angle mort» de la première vague, souligne-t-elle.

«Aucun retard n’est maintenant acceptable dans les décisions qui permettent de passer à l’action afin que les droits et la dignité des personnes vivant en CHSLD soient respectés.» – extrait de la conclusion du rapport

Premières recommandations

Le rapport déposé en matinée est la première ébauche d’un examen plus complet que doit mener dans les prochains mois le Protecteur du citoyen. Malgré tout, le rapport contient cinq appels à l’action adressés au gouvernement Legault.

Entre autres, Mme Rinfret demande à Québec d’implanter le plus tôt possible un nombre suffisant d’employés pour éviter le fléau des mois d’avril et de mai. Après la première vague, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait notamment procédé à l’embauche de plusieurs milliers de préposés aux bénéficiaires.

Selon la protectrice, il convient également de «renforcer les canaux de communication, tant au plan local et régional que national, pour diffuser des informations et des directives claires».

Mme Rinfret n’est pas la seule à se pencher sur le cas des CHSLD. En août, la commissaire à la santé et au bien-être a notamment été mandatée afin d’étudier la gestion de crise dans ces établissements.