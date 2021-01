Léger remaniement ministériel pour Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau annoncera plus tard dans la matinée vers 9h un petit remaniement ministériel. En cause, le départ du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie Navdeep Bains qui ne se représentera pas aux prochaines élections et quitte le cabinet dès aujourd’hui.

My statement on my decision not to run in the next election and leaving cabinet:

Ma déclaration sur ma décision de ne pas me présenter aux prochaines élections et de me retirer du Conseil des ministres : pic.twitter.com/c5OKDgXmfE

— Navdeep Bains (@NavdeepSBains) January 12, 2021