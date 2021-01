COVID-19: les hospitalisations comme les nouveaux cas en baisse au Québec

Une légère accalmie pour ce nouveau bilan sur la situation de la COVID-19 au Québec, où les nouveaux cas sont en baisse tout comme les hospitalisations. Le ministère de la Santé recense ainsi 1918 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 238 745 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 207 934 sont considérées comme rétablies.

Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas avec 760 depuis 24 heures . Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 311, la Capitale-Nationale avec 130 ou encore la région de Laval et les Laurentides avec 126 cas.

Les hospitalisations sont en baisse avec une diminution de 27 pour un cumul de 1496. Du côté des soins intensifs, une nouvelle entrée porte le bilan à 231 personnes.

Dans la mise à jour de ses rapports hebdomadaires, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) constate que malgré une baisse des nouveaux cas et une stabilisation des hospitalisations, le risque de dépassement des capacités hospitalières au Québec est toujours réel.

Le Québec enregistre 62 décès supplémentaires, dont 9 sont survenus dans les dernières 24 heures, 41 entre le 8 et le 13 janvier, 11 avant le 8 janvier et 1 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 8 938 décès depuis le début de la crise sanitaire, deux décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 13 janvier à 39 981 pour un total de 5 354 130 tests.

Les données concernant la vaccination seront disponibles plus tard dans la journée, a annoncé le ministère de la Santé.

La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada Anita Anand a déclaré ce matin que des retards temporaires du vaccin Pfizer seront observés. Des retards qui ne devraient pas avoir d’incidence sur le nombre de doses sécurisées par le Canada qui compte pouvoir vacciner chaque Canadien qui le souhaite d’ici la fin septembre 2021.

812 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Avec la rentrée des élèves, le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 13 janvier. Les cas positifs confirmés et actifs sont en augmentation avec 1453 cas dans le réseau scolaire de la province (1171 élèves et 282 membres du personnel).

Ainsi, sur les 1719 cas positifs rapportés au 13 janvier, 266 sont rétablis et de retour à l’école. 33 classes sont actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 soit une hausse de 19 depuis la veille.

Depuis le 5 janvier 2021, 812 écoles ont rapporté un ou des cas positifs. Selon le bilan, aucune n’est actuellement fermée totalement ou partiellement.