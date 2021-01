Les conservateurs expulsent un député qui a accepté un don d’un néonazi

Le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole, a annoncé lundi en début de soirée avoir exclu de son caucus le député Derek Sloan. Celui-ci a accepté un don d’un néonazi, ce qui a indisposé le chef de la formation politique.

«L’acceptation par Derek Sloan du don d’un suprémaciste blanc bien connu est bien pire qu’une grossière erreur de jugement ou qu’un manque de diligence raisonnable», a déclaré M. O’Toole par voie de communiqué. Le chef conservateur a indiqué avoir entrepris les démarches pour expulser M. Sloan de son parti «le plus rapidement possible». Il ne lui permettra pas non plus de se représenter comme candidat conservateur.

Le média de gauche Press Progress a révélé aujourd’hui que Derek Sloan, député d’Hastings-Lennox Addington depuis les élections de 2019, avait reçu en 2020 un don de 131$ de Paul Fromm, dont les allégeances néonazies et à la suprématie blanche ont été documentées dans divers reportages.

Dans la foulée de l’émeute du Capitole il y a quelques jours aux États-Unis, Erin O’Toole avait hier publié une déclaration pour affirmer que l’extrême-droite n’avait pas sa place au sein de son parti, alors que les libéraux l’accusaient de tolérer des partisans de Donald Trump dans ses rangs.

Sur Twitter, Derek Sloan s’est défendu d’avoir accepté un don d’un suprémaciste. Il a affirmé qu’il n’était pas au courant avant aujourd’hui que M. Fromm se trouvait parmi les 13 000 donateurs de qui il avait reçu un don.

«Paul Fromm est un nom connu par certains, mais pas par tout le monde, et clairement ce nom mélangé à des milliers d’autres dons n’a pas alerté mon équipe.»

M. Sloan a indiqué avoir contacté l’exécutif du parti afin que le don de M. Fromm lui soit retourné.

