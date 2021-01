COVID-19: les infections continuent de baisser au Québec

La courbe des nouveaux cas de COVID-19 continue sa lente dégression au Québec avec 1166 infections dans les dernières 24 heures.

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 256 002 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 230 803 sont considérées comme rétablies.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas avec 479 depuis 24 heures . Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 218, la région de Laval avec 121 cas suivi des Laurentides avec 69 cas.

Après 6 jours de baisse, les hospitalisations accusent 3 nouvelles entrées en 24 heures pour un cumul de 1324. Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes reste stable avec un cumul de 217.

Le Québec enregistre 57 décès supplémentaires, dont 4 sont survenus dans les dernières 24 heures, 49 entre le 19 et le 24 janvier, 3 avant le 19 janvier et 1 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 9577 décès depuis le début de la crise sanitaire, un décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 24 janvier à 19 281 pour un total de 5 693 389 tests.

5927 doses ont été administrées hier pour un total de 224 879 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise avoir reçu jusqu’à présent 238 100 doses.

Face à l’inquiétude que génèrent les nouveaux variants de la COVID-19, Pfizer mais aussi Moderna Therapeutics ont assuré que leurs vaccins restaient efficaces face à ces nouvelles souches.

1122 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Avec la rentrée des élèves, le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 22 janvier. Les cas positifs confirmés et actifs sont en hausse avec 2193 cas dans le réseau scolaire de la province (1769 élèves et 424 membres du personnel).

Ainsi, sur les 3790 cas positifs rapportés au 22 janvier, 1597 sont rétablis et de retour à l’école. 624 classes sont actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 soit une hausse de 113 depuis la veille.

Depuis le 5 janvier 2021, 1308 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement. 186 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 17 et passe à 1122 écoles.