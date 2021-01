Couvre-feu: le gouvernement accepte l’exemption pour les itinérants

C’est officiel. Québec ne contestera pas la décision des tribunaux de suspendre l’application du couvre-feu aux personnes en situation d’itinérance.

Le décret instaurant le couvre-feu sera modifié. Au lendemain de sa défaite en Cour supérieure, le gouvernement du Québec a réagi par la voix de Lionel Carmant.

«Notre volonté était que les personnes en situation d’itinérance puissent être accompagnées vers les bonnes ressources et non de les judiciariser», a souligné via son compte Twitter le ministre délégué à la Santé et aux Services Sociaux.

1/3 Nous avons pris connaissance de la décision rendue hier soir et n’entendons pas la contester. Depuis le début du couvre-feu, notre volonté était que les personnes en situation d’itinérance puissent être accompagnées vers les bonnes ressources et non de les judiciariser. — Lionel Carmant (@CarmantLionel) January 27, 2021

Mardi soir, la juge Chantal Masse, de la Cour supérieure avait suspendu jusqu’au 5 février l’application du couvre-feu à la population itinérante. Le décret, qui «interdit à toute personne, entre 20 heures et 5 heures, de se trouver hors de sa résidence» ne s’applique pas aux sans-abri par définition, a-t-elle statué.

Quelques heures plus tôt, pourtant, le premier ministre François s’était montré peu enclin à modifier le décret.

«On ne s’attend pas à le modifier. Évidemment, on verra les résultats de l’injonction. Mais, à nouveau, j’ai une confiance entière en nos policiers pour qu’ils utilisent leur bon jugement», avait-il signifié en point de presse, à Montréal.

3/3 Nous allons continuer d’accompagner nos partenaires en leur donnant les ressources requises pour poursuivre leur travail, que ce soit par l’ajout d’espaces ou de ressources humaines. — Lionel Carmant (@CarmantLionel) January 27, 2021

«Retenir les leçons»

Chez les oppositions, c’est un mauvais rêve qui se boucle.

«J’espère que le gouvernement retiendra une leçon de toute cette saga», a commenté d’emblée le député de Québec solidaire Alexandre Leduc, mercredi.

Lundi, les groupes d’oppositions s’étaient unis à plusieurs organismes lundi pour réclamer un changement de ton du gouvernement. Au même moment, les audiences sur l’injonction, déposée par la Clinique juridique itinérante, s’amorçaient au Palais de justice de Montréal.

La porte-parole en matière de solidarité sociale du Parti libéral, Paule Robitaille, s’est de nouveau montrée déçue qu’il ait fallu une décision juridique pour faire bouger Québec.

«Une chance qu’on vit dans un État de droit, a indiqué la députée à Métro. C’était tellement simple. Il y avait déjà des exceptions.»

«Le premier ministre s’est assis sur ses positions et il y a eu des conséquences.» – Paule Robitaille

La semaine dernière, la mort d’un sans-abri autochtone dans une toilette publique à Montréal, a soulevé un tollé chez les élus d’oppositions. Selon eux, le couvre-feu n’est pas étranger à la mort de Raphaël André, qui dormait cette nuit-là à quelques mètres du refuge La Porte ouverte, fermé pour la nuit.

Depuis, le premier ministre avait continué de justifier sa décision de ne pas exempter la population itinérante. «N’importe qui pourrait dire: moi je suis un itinérant», avait-il fait entendre, notamment.

– Avec Martin Nolibé