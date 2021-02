COVID-19: le Québec sous la barre des 700 nouveaux cas

Les nouveaux cas de COVID-19 continuent de baisser au Québec qui repasse sous la barre des 700 cas avec 669 infections dans les dernières 24 heures. Des chiffres qui n’avaient pas été atteints depuis la fin septembre.

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 278 187 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 258 542 sont considérées comme rétablies.

Le premier ministre François Legault devrait annoncer lors d’une conférence de presse à 17h, les contours des mesures sanitaires pour la semaine de relâche.

Du côté des variants, l’Institut national de santé publique au Québec (INSPQ) recense toujours près de 16 cas confirmés sur l’ensemble du Québec.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province pour ce 16 février avec 328 cas. Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 96 cas et de la région de Laval avec 55 cas.

Dans le même temps, les hospitalisations continuent de baisser avec une diminution de 33 pour un cumul de 771 (sur une base de lit désignée de 2117). Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes baisse lui aussi de 2 pour un cumul de 134.

Le Québec enregistre aujourd’hui 20 décès supplémentaires, dont 6 sont survenus dans les dernières 24 heures, 13 entre le 9 et le 14 février et 1 avant le 9 février. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève néanmoins à 10 246 décès, trois décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 14 février à 16 824.

Du côté de la vaccination, 2732 doses ont été administrées hier pour un total de 297 694 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise que jusqu’à présent, 310 425 doses ont été reçues.

900 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire. Les cas positifs confirmés et actifs sont en hausse avec 2934 cas dans le réseau scolaire de la province (2395 élèves et 539 membres du personnel).

Sur les 8700 cas positifs rapportés, près de 5766 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 augmente de 40 et passe à 1154.

Depuis le 5 janvier 2021, 1722 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement et 13 sont actuellement fermées ou partiellement fermées. 822 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 49 pour un cumul de 900 écoles.