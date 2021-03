COVID-19: 789 nouveaux cas et 11 décès additionnels

On rapporte 789 nouveaux cas de COVID-19 au Québec dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie, une donnée en légère augmentation (+53) par rapport à la veille. On recense 551 personnes hospitalisées, soit une de plus qu’hier. Parmi elles, 106 sont aux soins intensifs, le même nombre que vendredi.

Un total de 296 918 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Sur ce total, quelque 279 230 personnes se sont rétablies.

On déplore 11 nouveaux décès samedi, pour un total de 10 535 depuis le mois de mars 2020. Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures. Sept se sont produits entre le 6 et le 11 mars et quatre autres avant le 6 mars.

Le Québec a atteint vendredi un record pour ce qui est du nombre de personnes vaccinées en un seul jour alors que plus de 31 500 résidents ont reçu une dose.

Le site de prise de rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la COVID-19 a rencontré «des difficultés techniques», vendredi.

Le problème est survenu alors que le gouvernement venait d’annoncer que des rendez-vous de vaccination sont désormais disponibles pour les personnes âgées de 65 ans et plus à Montréal. Jusqu’ici, et encore dans le reste du Québec, il fallait avoir au moins 70 ans pour prendre un rendez-vous.

La situation a été rétablie en milieu d’après-midi, vendredi.

Réseau scolaire

Le ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant le réseau scolaire en date du 11 mars. On dénombre 1791 cas positifs confirmés présentement actifs dans le réseau (1439 élèves et 352 membres du personnel), soit une baisse de 51 cas par rapport à la veille.

Quelque 11 122 personnes ayant fait l’objet d’un cas positif confirmé se sont rétablies et sont de retour à l’école, soit 194 de plus qu’en date du 10 mars.

Un cumul de 354 classes sont fermées au Québec, une statistique en diminution de 34 par rapport à la veille. Un total de 1231 écoles ne présentent plus de nouveaux cas depuis 14 jours. Deux écoles demeurent fermées partiellement ou complètement.