Lettre à un ami manifestant

Cher Luc,

Notre échange de samedi, même si non sollicité de ma part, m’a ébranlé. Solidement, à part ça. En voici les principaux extraits:

– J’espère que tu seras assez humble pour nous dire à la radio qu’on parle de plus de 100 000 personnes présentes. De ton ami Pogo 🙂

Et qu’est-ce que ça a à voir avec l’humilité ?

Pourquoi lancer de faux chiffres?

Pourquoi être fier d’être épais?

Je ne te lance aucune insulte. C’est qui l’épais?

-Si ce n’est pas de la vaccination, ça va se régler comment, tu penses? Ça va vous prendre quoi pour allumer? Sûrement rien. Continuez votre délire, vous êtes spectaculaires.

-Moi je respecte tous les gens. Ceux qui veulent se faire vacciner qui le font…

-Faux. Vous avez bloqué la vaccination, aujourd’hui.

-Arrête ça!

-Ce n’est plus ici une question d’opinion, mais bien de science.

-Bien sûr, la science pharmaceutique…

-Anyway, on a fait le tour. Continue d’encourager le mouvement si ça te chante. On va se sortir du trou. Malgré vous.

-Je ne veux pas de débat avec toi. Par contre, si tu veux faire des prédictions au moins annonce-le comme une prédiction. Pas mal plus de gens sont Pogos, en fait.

-Fier de l’être, en plus.

***

Solidement ébranlé, donc. Tu n’es pas sans savoir –on en a souvent parlé –que le propre d’un commentateur comme moi est de recevoir, avec la régularité d’un train suisse, son lot de bêtises et d’insultes. À ta décharge, t’évites d’ordinaire ce piège, et je t’en remercie. Sauf que cette fois-ci, je suis, moi-même, tombé dedans à pieds joints. Parce que j’en peux plus, mon Luc. Pu capab.

Pu capab que vous refusiez de saisir, après 15 mois et 3 millions de morts :

qu’il ne s’agit pas d’un « petit rhume »;

que les pays aux mesures sanitaires sévères ont justement évité la catastrophe, ou s’en sont remis, au contraire des pays-bozos;

que Cossette-Trudel est un arnaqueur, à l’instar des Blais, Tadros, Grenier et autres persifleurs à l’affût du prochain vulnérable;

que Trudeau n’est pas un pédo-reptilien;

que Lady Gaga ne mange pas de cadavres;

que Bill Gates en a absolument rien à crisser, de vous autres (ni de moi, d’ailleurs);

que Trump a bel et bien perdu l’élection, net fret sec, et sans fraude;

que la 5G, les chemtrails ou autres illuminations des Lucie Laurier de ce monde demeurent, justement, des illuminations;

que les vaccins ne donnent pas l’autisme;

qu’il y a une tonne de risques de plus de mourir de la COVID (idem pour les attaques de perroquets mauves) que d’un vaccin;

que la revue The Lancet, qui confirme l’efficacité des masques et du couvre-feu, est peut-être davantage crédible que Ti-Joe-La-Banane, en direct du sous-sol de sa tante (roulotte);

qu’à chaque fois que les mesures sont relâchées, les taux de contamination et les hospitalisations grimpent dans le tapis, et vice versa.

Bref, je suis sur le cul. Parce que je te sais suffisamment brillant pour saisir, d’ordinaire, la mathématique de l’affaire. La logique. Les jeux de base. Le b.a.-ba d’une rationnelle névralgique à la vie démocratique.

Reste toutefois ceci : si comme d’autres je peux pardonner vos présentes crampes neurologiques, m’est difficile, sinon impossible, de passer l’éponge quant à la méchanceté dont vous faites actuellement preuve. Oui, méchanceté. Parce que toi et ta gang l’êtes, présentement.

Méchants face au personnel soignant, qui se tue (au propre et au figuré), depuis maintenant plus d’un an.

Méchants face aux victimes de la COVID et leurs proches, particulièrement celles devant composer avec le deuil.

Méchants face, enfin, à ceux et celles qui n’ont pu se faire vacciner en raison de vos manifs à saveur de menace, lesquelles comparent l’opération à un « abattoir humain ».

Une fois les câbles rebranchés, peut-être conviendras-tu avec moi, mon Luc, de l’inhumanisme de vos opérations, sabotages et révoltes. Ce serait – et je le dis sans amertume ou rancœur anticipées –la moindre des choses.

Fred