Une majorité de Québécois favorable au passeport vaccinal selon un sondage Léger

Alors que certains pays commencent à implanter le passeport vaccinal, un sondage Léger publié aujourd’hui appuie que 69% des Québécois interrogés approuveraient sa mise en place, soit le plus haut taux du pays.

Pour cette part de la population québécoise et 61% des Canadiens, cette mise en place par le gouvernement permettrait à des personnes vaccinées «d’assister à des événements/rassemblements publics tout en empêchant l’accès à ces événements/rassemblements aux personnes non vaccinées. »

Si la mise en place d’un tel passeport vaccinal est envisagée par le gouvernement fédéral, seule une preuve vaccinale numérique est pour le moment une réalité au Québec.

Dans le même registre, 82% des Canadiens et 87% des Québécois sont favorables à ce que les non-Canadiens qui rentrent au pays doivent fournir une preuve de vaccination. Il en va de même afin de prendre l’avion les voyages entre les provinces et hors du Canada, pour 85% des Québécois et 79% des Canadiens.

Ce taux favorable diminue lorsqu’il s’agit de devoir exiger une preuve vaccinale pour fréquenter des espaces publics tels que des bars, des restaurants ou lieux culturels, mais reste tout de même majoritaire avec 67% de Québécois interrogés en faveur de cette mesure.

Le sondage Léger révèle notamment que si ces mesures sont largement adoptées par les Canadiens interrogés, le résultat reste plus mitigé pour les Américains interrogés avec des écarts allant de 13 à 19% concernant les demandes de preuves vaccinales pour voyager ou fréquenter des lieux publics.

Passeport vaccinal pour les spas, mais pas pour les centres commerciaux?

Cette volonté d’exiger une preuve vaccinale rencontre cependant moins de soutien lorsqu’il s’agit de fréquenter un lieu de travail. Et cela que ce soit dans le milieu de la santé et des services aux personnes âgées (51% des Canadiens et 53% des Québécois favorables) ou en dehors des services de santé (47% de Canadiens et 43% de Québécois favorables).

Le type de lieu rentre évidemment en compte. Par exemple alors que 67% des Québécois seraient favorable à ce que les propriétaires de Spa ou de salons de massages n’autorisent que les personnes vaccinées, la part des interrogés favorables descend à 46% pour les centres commerciaux et magasins non essentiels.

Ainsi, dans l’éventualité d’une vaccination prochaine 76% des Canadiens et 80% des Québécois interrogés aimeraient, une fois vaccinés, recevoir ce passeport vaccinal gratuitement afin d’en disposer lorsque nécessaire. À noter que 9% de Canadiens et 10% de Québécois interrogés estiment qu’ils ne se feront pas vacciner. Ce taux monte jusqu’à 20% chez les Américains qui semblent réticent selon le sondage.

Malgré l’avancée de la campagne de vaccination, la suite du sondage Léger nous révèle que 78% de Canadiens et 82% de Québécois ne pensent pas que les mesures sanitaires liées à la COVID-19 devraient être levées dès maintenant. L’apport des vaccins pour une sortie de prochaine de la crise sanitaire amène néanmoins 55% des Canadiens et 68% des Québécois à être optimiste face à la prochaine année.