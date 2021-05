COVID-19: la baisse des hospitalisations continue au Québec

Si les nouveaux cas de COVID-19 repartent à la hausse au Québec avec 745 infections en 24 heures, les hospitalisations quant à elles, continuent de baisser.

Les établissements québécois recensent ainsi une baisse de 10 hospitalisations pour un cumul de 530 patients COVID-19. Les soins intensifs enregistrent eux aussi une baisse de 2 personnes en 24 h pour un total de 126 lits.

Les éclosions sont en très légère augmentation avec à la date du 10 mai, 965 éclosions actives, ce qui reste en deçà des moyennes des 7 derniers jours (1117) et des 28 jours (1494).

Lors de son point presse tenu hier, le premier ministre François Legault a déclaré que le Québec était en train de passer au travers de la troisième vague, et que celle-ci serait bientôt derrière. Cette mise à jour de la situation a été aussi le moment de lâcher du lest, notamment en Outaouais qui est repassé en zone rouge. Le premier ministre espère si la situation continue de s’améliorer, que des régions passeront à l’orange avant l’été.

11 décès supplémentaires au Québec

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 360 201. Parmi eux, 341 433 sont depuis considérées comme rétablies.

Montréal enregistre toujours la part la plus importante des nouveaux cas de la province, avec 205 infections recensées. La métropole est suivie par la région Chaudière-Appalaches; avec 94 cas, la Montérégie avec 68 cas, et la région de Laval, avec 61 cas.

Du côté des variants, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) le taux de positivité aux variants sur les sept derniers jours est en hausse avec un taux à 88,3%.

Le Québec enregistre dans le même temps 11 décès supplémentaires, dont 3 dans les dernières 24 heures, 5 entre le 5 et le 10 mai et 3 avant le 5 mai. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève néanmoins à 11 012 décès, un décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les prélèvements pour la date du 10 mai s’élèvent à 38 277.

44% de la population québécoise vaccinée contre la COVID-19

Ce sont 74 391 doses de vaccin viennent s’ajouter au total de la province, dont 72 946 rien que dans la dernière journée et 1445 doses avant le 11 mai. Le Québec approche la barre des 4 millions de personnes vaccinées au Québec avec 3 918 884.

Le ministère de la Santé précise que, jusqu’à présent, 4 578 079 doses ont été reçues. La totalité des 458 640 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech attendues cette semaine a pu être livrée.

Ouvert officiellement ce matin, mais possible dès hier soir, les personnes de 25 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour une première dose d’un vaccin contre la COVID-19. Les 18 ans et plus pourront rejoindre la campagne de vaccination dans 2 jours.

Cette ouverture a permis au Québec d’approcher une nouvelle fois un record, celui de la prise de rendez-vous avec 233 981. «C’est le temps de fracasser des records», a déclaré le ministre de la Santé Christian Dubé sur son compte Twitter à l’attention des jeunes.

💉La semaine des jeunes continue en force avec 233 981 rdv pris hier et 73K doses administrées. Aujourd’hui, la prise de rdv ouvre officiellement pour les 25+.

C’est le temps de fracasser des records et de joindre vos efforts dans cette bataille. Nous allons gagner ensemble! pic.twitter.com/9BcsaLnBBD — Christian Dubé (@cdube_sante) May 12, 2021

986 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 10 mai. Les cas positifs confirmés et actifs sont en baisse, avec 3246 cas dans le réseau scolaire de la province (2733 élèves et 513 membres du personnel).

Les cas de variants continue leur hausse dans les classes, avec 1106 (+19) cas de variants confirmés et 1839 cas présomptifs (+43) depuis le 12 mars.

Sur les 25 370 cas positifs rapportés depuis la rentrée, près de 22 214 sont rétablis et de retour à l’école.

Le nombre de classes actuellement fermées continue de baisser au fil des réouvertures avec une diminution de 3343 pour 2392 classes. Près de 142 écoles sont actuellement fermées ou partiellement fermées.

Depuis le 5 janvier 2021, 2500 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement. 1514 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 14 pour un cumul à 986 écoles.