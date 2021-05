Des vidéos affligeantes filmées par des Palestinien∙es deviennent virales. Celle de Ahmad Al-Mansi en fait tristement partie. On le voit tenter de distraire ses deux filles, terrifiées par les avions militaires qui déchirent le ciel de Gaza. Il les rassure du mieux qu’il peut, leur dit de continuer à jouer. Le bruit des avions s’intensifie, les filles prennent peur et cherchent à se cacher. Le père dit en arabe tkhafish, tkhafish. « N’aie pas peur. »

Quelques jours plus tard, de nouvelles images de la famille Al-Mansi circulent. Il n’y a plus de pyjamas bleu et rose, ni tresse ni boucle dans les cheveux des filles. Il ne reste plus qu’une image sombre de laquelle se détachent leurs pleurs. Ahmad, leur père, a été tué par l’attaque aérienne.

Tkhafish, leur disait-il jusqu’au dernier instant. Le seul visionnement de cette vidéo déclenche de vives émotions. Qu’a ressenti Ahmad avant de mourir ? Et ses filles, au moment où les bombardements qu’elles craignaient ont atteint la maison ? Malgré l’horreur, il s’en trouvera pour rationnaliser, nuancer, évoquer des torts partagés. Mais ce discours a fait son temps. Ceux qui le portent se placent du mauvais côté de l’Histoire.

Celle de Ahmad et ses filles raconte l’essentiel.

Pendant ce temps, la communauté internationale fait piètre figure. Les dirigeants des grandes puissances se contentent de commenter du bout des lèvres, d’appeler à la désescalade, de poser des gestes sans impacts, obnubilés qu’ils sont par leurs intérêts économiques et stratégiques. Ou alors, ils se montrent carrément complices en réaffirmant leur appui au gouvernement israélien.

Le premier ministre canadien ne fait pas exception. Il emploie un discours convenu qui fait appel au calme « des deux côtés ». Pire, il prend soin d’insister sur l’idée que le Canada soutient le droit d’Israël à se défendre et, ce faisant, il banalise l’intervention militaire dévastatrice qui a fait plus de 225 morts depuis le 10 mai, dont le tiers environ sont des enfants. Justin Trudeau n’est pas sans savoir que lorsqu’une puissante armée s’en prend à des civil∙es, on est loin du registre de l’auto-défense. Des spécialistes et des ONG, dont certain∙es sont israélien∙nes, n’hésitent plus à parler d’un régime d’apartheid.

Cette hypocrisie et cette mollesse chez les dirigeants pavent la voie aux violences à l’égard des Palestinien∙nes ; elles permettent à l’État israélien d’agir en toute impunité. Justin Trudeau s’est même défilé sur la question de la vente d’armes. Par ailleurs, le Canadian Foreign Policy Institute (CFPI) rappelait en début de semaine que les libéraux se sont opposés plus de 50 fois à des résolutions de l’ONU favorables à la Palestine. Même les politiques fiscales canadiennes contribuent au problème alors que plus d’un quart de milliard de dollars est versé annuellement à Israël par des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada, souligne le CFPI.

Quelle crédibilité a ensuite le gouvernement canadien pour parler de paix et de solution ?

Heureusement, depuis une semaine, des tabous semblent tomber. Cet épisode de violence convaincra bien des gens que la passivité, les silences et les louvoiements ne sont plus des options. Avoir le courage et l’éthique de dire les choses comme elles sont est le minimum que nous devons aux Palestinien∙nes et à toutes celles et ceux qui étouffent sous le joug du colonialisme.