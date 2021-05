François Legault remercie les Québécois pour «tous les efforts, les sacrifices»

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le premier ministre François Legault a tenu à remercier les Québécois «pour tous les efforts, les sacrifices et la solidarité des 15 derniers mois.»

Un message de «bon déconfinement» partagé tôt ce matin et qui a déjà récolté plusieurs centaines de réactions, alternant entre remerciements et critiques de la part des internautes.

Depuis ce matin, le couvre-feu est officiellement levé après 139 jours et les terrasses des restaurants et bientôt des bars peuvent désormais retrouver leurs clients après des mois de séparation.

C’est grâce à vous si nous sommes passés au travers de cette 3e vague qui a été si dévastatrice ailleurs. – Francois Legault

Pour le premier ministre, ce plan de déconfinement qui se poursuivra au cours des prochaines semaines a été possible grâce à la mobilisation de «la nation québécoise au grand complet», que ce soit pour leur participation à la vaccination ou pour leur courage, leur discipline et leur solidarité «qui nous ont permis de garder nos enfants à l’école le plus longtemps possible.»

Si le premier ministre affirme que «les beaux jours sont devant nous», M.Legault a tenu toutefois à rappeler aux Québécois de rester prudents afin de remplir «deux missions» au cours des prochaines semaines :

«Notre première mission, c’est de continuer à nous faire vacciner pour la première et la deuxième dose. La vaccination, c’est notre passeport pour la liberté et pour une rentrée normale. Notre deuxième mission, c’est de rester prudents, de respecter les règles qui accompagnent le déconfinement graduel. Ne gâchons pas notre été en relâchant nos efforts trop rapidement.»

Avec plusieurs étapes d’assouplissements prévus au cours des prochains mois, Québec espère notamment un retour à la quasi-normalité avec la fin des paliers de couleurs, le retour au présentiel et la possible levée du masque obligatoire à partir de la fin du mois d’août et pour les mois suivants.