COVID-19: le Québec s’approche du seuil des 100 nouveaux cas

Le Québec enregistre une baisse marquée des nouveaux cas de COVID-19, dimanche, selon les plus récentes données fournies par le ministère de la Santé. La province rapporte 103 nouvelles infections, soit 57 de moins que la veille. Les hospitalisations repartent à la baisse avec un total de 170 personnes se trouvant à l’hôpital en raison d’une infection à la COVID-19, huit de moins qu’hier.

Pour la troisième journée d’affilée, on dénombre 39 personnes se trouvant aux soins intensifs. Deux nouveaux décès sont à ajouter au bilan de la pandémie au Québec. Les deux décès se sont produits entre le 13 et le 18 juin.

La région de Montréal est la plus touchée pour ce qui est des nouveaux cas, alors qu’on y recense 37 nouvelles infections. La Montérégie (+22) et les Laurentides (+10) sont les deux autres régions les plus affectées. Aucune autre région administrative du Québec ne compte 10 cas ou plus.

Le nombre de prélèvements réalisés le 18 juin est à la baisse par rapport à la journée précédente. On a réalisé 17 300 tests de dépistage le 18 juin, alors qu’on en avait effectué 19 619 la veille.

On rapporte dimanche une baisse marquée des doses de vaccin administrées. Alors que samedi, on enregistrait 89 597 doses administrées, on en dénombre 75 770 au bilan de la pandémie de dimanche, soit 70 291 au cours des dernières 24 heures et 5 479 avant le 19 juin.

Un total de 7 325 411 doses ont été administrées au Québec depuis le début de la pandémie. Hors Québec, ce sont 17 655 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 7 343 066 doses reçues par les Québécois.

Au 18 juin, 69,8% de la population québécoise avait reçu au moins une dose de vaccin. Si on considère uniquement la population âgée de 12 ans et plus, cette proportion grimpe à 79,8%.

Par ailleurs, rappelons que lundi, trois régions du Québec passeront de zone jaune en zone verte, soit le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay – Lac-Saint-Jean et la Mauricie – Centre-du-Québec.