Québec diffusera uniquement de la musique québécoise dans ses édifices

Souhaitant donner un coup de main à l’industrie musicale québécoise, le gouvernement du Québec a annoncé dimanche que les édifices et lignes d’attente téléphoniques des ministères et organismes publics devront diffuser uniquement de la musique québécoise. Québec a également annoncé l’octroi d’une somme de plus de 1,1 M$ à l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

Alors que le ministère de la Culture et des Communications diffusait déjà de la musique exclusivement québécoise sur ses plateformes de communication, l’imposition de cette nouvelle mesure dans les autres ministères et organes gouvernementaux tels que la Société des Alcools du Québec (SAQ) doit prendre effet immédiatement.

Le gouvernement souhaiterait ainsi assurer un rayonnement plus large de la musique québécoise et permettre aux artisans québécois de la musique de bénéficier de redevances additionnelles.

«Le Québec est un véritable incubateur de talents musicaux qui s’inspirent de notre société, de nos racines, de notre territoire et de nos ambitions. Non seulement la musique québécoise est-elle unique et riche, mais les Québécoises et les Québécois l’écoutent, l’aiment et la partagent», indique Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications.

La pandémie a eu comme effet de limiter la visibilité des albums lancés dans la dernière année et les chances pour les artistes d’en faire la promotion en se produisant en spectacle.

L’investissement de 1,1 M$ qui sera consenti à l’ADISQ permettra à l’organisme de produire 80 courts épisodes télé et web afin d’offrir une plus grande visibilité à des albums et mini-albums lancés au cours de la pandémie et aux artistes qui y ont travaillé. Ces vidéos pourront être vues à la télévision et sur le web dès l’hiver 2022 grâce à des partenariats avec des diffuseurs.