Un documentaire sur les Beatles par Peter Jackson bientôt sur Disney+

Sortez les guitares et vos vinyles. L’ère des Beatles est de retour. Le réalisateur du Seigneur des Anneaux a signé un documentaire aux images inédites découpé en trois parties. Il faudra tout de même attendre fin novembre pour découvrir les répétitions encore jamais vues de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Le tout sur Disney+. A vos agendas !

«Pendant six heures, vous apprendrez à connaître les Beatles avec une intimité que vous n’auriez jamais cru possible», a promis Peter Jackson. Le réalisateur de la saga Le Seigneur des Anneaux a passé trois ans à restaurer et monter près de 60 heures d’images tournées en janvier 1969 par Michael Lindsay-Hogg ainsi que plus de 150 heures d’audio.

Des contenus totalement inédits qui seront dévoilés à travers le documentaire tant attendu The Beatles: Get Back. Un documentaire qui sera diffusé sur Disney+ les 25, 26 et 27 novembre 2021. Le documentaire se présentera en trois parties de deux heures chacune.

Le documentaire reviendra sur les répétitions du groupe de rock mythique alors qu’ils préparaient leur premier concert live depuis plus de deux ans. L’occasion de rentrer dans l’intimité du groupe le plus culte du monde de la musique en revivant ce qui s’est avéré être leur dernière apparition en publique en tant que groupe avec le concert sur le toit de l’immeuble d’Apple Corps à Savile Row à Londres.



Le projet très attendu par les fans du monde entier a reçu l’approbation des deux derniers Beatles encore vivants, Paul McCartney et Ringo Starr ainsi que Yoko Ono, la veuve de John Lennon et Olivia Harrison, celle de George Harrison.



Prévu initialement pour septembre 2020, le documentaire a finalement été repoussé pour septembre 2021 avant d’être fixé pour une sortie en plein Thanksgiving aux Etats-Unis sur Disney+.

