Relâchement des mesures sanitaires: capacité d’accueil augmentée et une heure de plus pour servir de l’alcool

Québec a annoncé lundi de nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires liées à la COVID-19. À partir du 1er août, les bars pourront servir de l’alcool jusqu’à 1h du matin et la capacité d’accueil maximale des grands événements extérieurs passera à 15 000 personnes.

Alors que l’ensemble du Québec est au vert et que plus de 60% des 12 ans et plus ont reçu leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19, le gouvernement relâche les mesures sanitaires. Celles-ci visent principalement la capacité d’accueil des événements publics intérieurs et extérieurs.

#COVID19 Dès le 1er août, de nouveaux assouplissements entreront en vigueur partout au Québec. ⬇️

Les grandes salles de spectacles, les stades ainsi que les festivals pourront maintenant accueillir jusqu’à 15000 personnes à l’extérieur et 7500 personnes à l’intérieur. Leur capacité d’accueil actuelle est de 500 et 250 personnes respectivement.

La capacité augmente aussi pour les plus petits événements où les personnes demeurent assises à des places déterminées. Elle passe ainsi à 500 personnes dehors et à 250 personnes à l’intérieur.

«Ces restrictions s’appliqueront par exemple aux réunions, congrès et cérémonies et aux événements sportifs amateurs», explique le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un communiqué.

Une heure de plus pour servir de l’alcool

Les bars et microbrasseries pourront quant à eux maintenant servir de l’alcool jusqu’à 1h du matin. Ils devront cependant toujours fermer leurs portes à 2h. Leur capacité d’accueil demeure la même.

«Il est à noter que les mesures de distanciation demeurent obligatoires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le port du masque ou du couvre-visage est également requis dans les lieux publics intérieurs, notamment quand les personnes circulent», spécifie le MSSS dans son communiqué.