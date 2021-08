COVID-19: hausse des hospitalisations et des éclosions

Si le nombre de nouveaux cas est similaire à la veille, les éclosions actives de COVID-19 continuent de grimper au Québec. La province dénombre 436 nouvelles infections en 24 heures.



Chiffrées à 161 hier, les éclosions actives de COVID-19 atteignent aujourd’hui 169. Si elles restent inférieures à la moyenne des 7 derniers jours (184), les éclosions actives sont supérieures à la moyenne des 28 jours (139). La quatrième vague de COVID-19 continue ainsi sa progression avec un taux de reproduction effectif (Rt) de 1,31.

Sur ces nouveaux cas quotidiens, 68% d’entre eux cas sont des personnes non vaccinées, 18% des primovaccinés (une seule dose) et 14% de doubles vaccinés. Sur les quatre dernières semaines, ces taux sont respectivement de 65%, 22% et 14%.

Le Québec enregistre de nouvelles hospitalisations, avec une augmentation de trois (13 entrées, 10 sorties) pour un cumul atteignant 91. Les soins intensifs enregistrent eux une nouvelle entrée pour un total de 28 personnes. En date du 18 août, 74% des hôpitaux québécois ne recensent aucun cas de COVID-19.

Selon le bilan gouvernemental, 54% des personnes hospitalisées sont non vaccinées, alors que les primovaccinés représentent 31% et les doubles vaccinés 15% des hospitalisés. Sur les quatre dernières semaines, 60% des hospitalisations étaient des personnes non vaccinées.

Aucun décès supplémentaire au Québec

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 383 191. Parmi celles-ci, 368 629 sont considérées comme rétablies.

La province ne recense aucun décès supplémentaire. Avec le retrait d’un décès, car non attribuable à la COVID-19, le bilan humain de la pandémie au Québec atteint 11 277 morts.



Les prélèvements à la date du 17 août s’élèvent à 18 155 tests réalisés.

Du côté du variant Delta, celui-ci continue sa progression dans la province. Pour la semaine se terminant le 7 août, le pourcentage de criblage confirmé et présomptif au variant Delta se situe aux alentours de 38,1% alors que 55,2% des cas confirmés sont toujours sous investigation.

74% de deuxièmes doses pour les 12 ans et plus vaccinés au Québec

Du côté de la vaccination, ce sont 44 012 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 42 799 dans les dernières 24 heures et 1 213 avant le 18 août. Le Québec atteint les 11 943 853 de doses distribuées au Québec.

Près de 57 014 doses ont été administrées hors du Québec portant le total cumulé des doses distribuées à des Québécois à 12 000 867.

Ainsi, 74% de la population de 12 ans et plus est désormais pleinement vaccinée.

Les 18-29 ans, dernier groupe d’âge à rester sous la barre de 75% même pour la première dose, arrive presque au but. En date d’hier, 74% des jeunes adultes avaient reçu une première dose de vaccin et 57% d’entre eux en ont reçu deux.