COVID-19: la progression des hospitalisations se poursuit

Une employée médicale à l'hôpital de Belo Horizonte au Brésil. Le pays est aujourd'hui le foyer de l'épidémie avec plus d'un million de contaminations et 50 000 morts.

Les hospitalisations dues à la COVID-19 continuent leur lente progression au Québec, tout comme les éclosions actives, selon le dernier bilan gouvernemental.

Le Québec compte 600 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Si ce chiffre varie de façon assez stable entre 500 et 700 cas de COVID-19 par jour, les hospitalisations augmentent encore. Hier, on comptait sept patients supplémentaires dans les hôpitaux du Québec pour un total de 178. Les soins intensifs en accueillaient 71.

Ce chiffre demeure loin de ce qu’on a vu lors des vagues précédentes. Toutefois, le nombre de lits disponibles pour la COVID-19 (660) est largement inférieur à ce qui avait été mis en place pour faire face aux première, deuxième et troisième vagues.

Selon les données gouvernementales, les chirurgies continuent de fonctionner au ralenti. Le ministère de la Santé affiche un «écart de production chirurgicale» de 20% dans l’ensemble du réseau. Ce chiffre monte à 34% pour les hôpitaux publics.

Le Québec déplore trois décès supplémentaires pour un total de 11 296.

Éclosions et rentrée scolaire

Les éclosions de COVID-19 sont aussi en augmentation. Le Québec en compte 312, soit cinq de plus que la veille.

Les milieux de travail continuent de produire la majorité des éclosions (188), suivis de loin par les garderies (50). Les écoles montent toutefois au classement depuis la rentrée scolaire. On dénombre maintenant 34 éclosions de COVID-19 (presque 11% du total) dans les écoles du Québec. La semaine dernière, il y en avait seulement six.

Seulement sur l’île de Montréal, 112 écoles comptent déjà des cas actifs confirmés de COVID-19, dont 26 qui s’ajoutent aujourd’hui ou qui ont de nouveaux cas après avoir été déjà mises sur la liste. Ces cas sont pour la plupart isolés et ne font pas partie d’une éclosion.

La vaccination ralentit

La campagne de vaccination ralentit au Québec depuis le début de la semaine, la grande majorité des Québécois admissibles étant désormais vaccinés. Un peu moins de 19 000 doses ont été administrées dans les dernières 24 heures, contre plus de 30 000 par jour la semaine dernière et plus de 100 000 au plus fort de la campagne de vaccination.

Le 5 septembre, la province a franchi la barre de 80% de personnes vaccinées parmi les Québécois de 12 ans et plus.

Depuis le 1er septembre, l’accès à plusieurs lieux et services est interdit aux personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées. À partir du 15 octobre, les travailleurs de la santé qui n’ont pas reçu leurs deux doses de vaccin seront suspendus sans solde.