Vaccination: les travailleurs de la santé non vaccinés seront suspendus

À la suite de la commission parlementaire et de l’avis du comité d’éthique de l’INSPQ sur la vaccination obligatoire, les travailleurs de la santé devront être adéquatement vaccinés d’ici le 15 octobre, faute de quoi les récalcitrants seront suspendus sans solde, annonce le gouvernement Legault.

Mardi, le premier ministre François Legault était accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, pour une mise à jour sur la pandémie de COVID-19.

«Tous les intervenants en santé, du réseau public ou du réseau privé, devront être vaccinés ou seront suspendus sans solde. Allez vous faire vacciner, il ne vous reste que quelques jours», prévient le ministre Dubé.

Il y a une déconnexion entre les nouveaux cas et les nouvelles hospitalisations, mais il y a une relation directe entre non-vaccination et hospitalisation. Environ 900 000 personnes pourraient être vaccinées et elles ne le sont pas. On a la chance d’avoir le vaccin, contrairement à la 2e vague. On n’acceptera pas que les vaccinés n’aient pas accès à la normalité à cause de 13% de la population [qui refuse le vaccin].

Christian Dubé, ministre de la Santé