COVID-19: les hospitalisations reculent

Après une courte période sous la barre symbolique des 500 cas, le Québec enregistre une nouvelle hausse de ces infections à la COVID-19, mais également un recul significatif des hospitalisations.

Pour cette nouvelle journée, le ministère relève 594 nouveaux cas, soit une hausse de 125 depuis la veille.

Les hôpitaux québécois recensent pour leur part une baisse des hospitalisations avec une diminution de 15 par rapport à la journée d’hier (avec 30 entrées et 45 sorties). Le total des hospitalisations atteint donc à ce jour 306 patients. Les soins intensifs enregistrent également un recul, chiffrée à trois personnes (avec huit nouvelles entrées et onze sorties) pour un cumul de 91. En date du 28 septembre, 55% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre 22 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, aucune personne primovacciné et huit personnes considérées comme pleinement vaccinées.

Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas, avec 408 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 24 primovaccinées et 162 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 8,3 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux 32,5 fois supérieur.

Sept décès supplémentaires au Québec

Le Québec déplore sept décès supplémentaires récents dus à la COVID-19. Le bilan humain de la pandémie dans la province s’élève à ce jour à 11 369 morts.

Les éclosions actives repassent au-dessus de la barre des 600, avec le chiffre de 601 pour le 28 septembre. La moyenne mobile des cas sur les sept derniers jours affiche 650. Le taux de reproduction effectif (Rt) est toujours fixé à un taux de 1,03, témoignant d’une circulation ralentie du virus dans la population. Sur les 409 525 personnes infectées depuis le début de la pandémie au Québec, près de 392 267 personnes sont rétablies.

Les prélèvements à la date du 27 septembre s’élèvent à 32 794 tests réalisés.

84% des 12 ans et plus pleinement vaccinés

Hier, le ministre de la Santé Christian Dubé a confirmé aux médias que Québec administrera bien une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 aux résidents des milieux de vie pour personnes âgées, comme les résidences privées pour aînés et les CHSLD.

La campagne de vaccination se poursuit et se rapproche de l’objectif pour Québec d’atteindre les 85% de deuxième dose pour la population de 12 ans et plus.

Ce sont 10 746 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 10 115 dans les dernières 24 heures et 631 avant le 28 septembre. Le Québec atteint les 12 878 570 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (184 828) les Québécois ont reçu 13 063 398 doses de vaccin contre la COVID-19.