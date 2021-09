COVID-19: moins de 500 cas mais des hospitalisations toujours en hausse

Si le Québec passe sous la barre des 500 nouveaux cas de COVID-19, la province enregistre dans son nouveau bilan une hausse conséquente de ses hospitalisations.

La province recense pour cette nouvelle journée 469 nouveaux cas. Un niveau qui n’avait pas été atteint depuis la fin août selon les données de l’institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Les hôpitaux québécois enregistrent une hausse importante avec une augmentation de 22 hospitalisations dues à la COVID-19 (37 entrées, 15 sorties). Le total des hospitalisations atteint à ce jour 321 patients. Les soins intensifs recensent quant à eux une augmentation d’une seule personne (neuf nouvelles entrées et dix sorties) pour un cumul de 94. En date du 26 septembre, 52,1% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Six décès supplémentaires au Québec

Le Québec déplore six décès supplémentaires récents dus à la COVID-19. Le bilan humain de la pandémie dans la province s’élève désormais à 11 362 morts.

Sur les 408 931 personnes infectées depuis le début de la pandémie au Québec, près de 391 583 personnes sont rétablies.

Les prélèvements à la date du 26 septembre s’élèvent à 22 068 tests réalisés.

84% des 12 ans et plus pleinement vaccinés

La campagne de vaccination se poursuit et se rapproche de l’objectif pour Québec d’atteindre les 85% de deuxième dose pour la population de 12 ans et plus.

Ce sont 7218 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 6629 dans les dernières 24 heures et 589 avant le 27 septembre. Le Québec atteint les 12 867 824 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (183 642) les Québécois ont reçu 13 051 466 doses de vaccin contre la COVID-19.

Plus de détails à venir.