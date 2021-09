Certains aînés devront avoir une troisième dose

Québec administrera une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 aux résidents des milieux de vie pour personnes âgées, comme les résidences privées pour aînés et les CHSLD.

C’est ce que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé mardi, à Québec.

En août, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) recommandait l’administration d’une troisième dose pour les personnes immunosupprimées, notamment celles atteintes d’une maladie chronique.

À ce jour, le CIQ ne recommandait pas une nouvelle dose pour les résidents de milieux de vie pour personnes âgées.

La semaine dernière, les États-Unis ont autorisé l’administration d’une troisième dose aux Américains de 65 ans et plus. Les personnes plus vulnérables ou plus exposées au virus pourront aussi recevoir une troisième dose.

Plus de détails à venir