COVID-19: des chiffres toujours stables dans la province

Les chiffres de la COVID-19 au Québec continuent de se stabiliser, avec, notamment, une énième baisse des nouveaux cas et des personnes admis eaux soins intensifs.

La province enregistre ainsi 409 nouvelles infections, soit 71 cas de moins que le chiffre de la veille.

Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec s’alourdit néanmoins de deux décès supplémentaires. À ce jour, ce sont 11 422 personnes qui sont mortes après avoir contracté la COVID-19.

Légère baisse dans les soins intensifs

Les hôpitaux québécois recensent une très légère hausse, avec une seule admission de plus que la veille (17 entrées, 16 sorties). Le total des hospitalisations passe à 291 patients, tandis que les soins intensifs diminuent de six (2 entrées, 8 sorties) et affichent un bilan à 72 personnes.

En date du 11 octobre, la moitié des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre 12 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, une personne primovaccinée et quatre autres personnes considérées comme pleinement vaccinées.

Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas, avec 249 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 14 primovaccinées et 146 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 7,4 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux 25,9 fois supérieur.

Les éclosions actives affichent le chiffre de 523 pour le 11 octobre. La moyenne mobile des cas sur les sept derniers jours augmente légèrement pour afficher 554. Le taux de reproduction effectif (Rt) demeure à 0,87, témoignant d’un ralentissement accru de la circulation du virus dans la population. Sur les 416 676 personnes infectées depuis le début de la pandémie au Québec, près de 400 347 personnes sont rétablies.

Les prélèvements à la date du 10 octobre s’élèvent à 19 840 tests réalisés.

85% de la population de 12 ans et plus vaccinée contre la COVID-19

Alors que le décret entérinant la vaccination obligatoire du personnel de la santé doit rentrer en vigueur vendredi, l’inquiétude grandit que ce soit dans les rangs des travailleurs, ou dans les syndicats. Une avocate montréalaise a annoncé ce matin vouloir entamer des démarches judiciaires afin de faire suspendre ce décret. Près de 15 000 travailleurs ne sont pas adéquatement vaccinés selon le ministre de la santé Christian Dubé qui doit annoncer de nouvelles mesures cette semaine.

Par ailleurs, pour l’Action de grâce, le weekend dernier, le Québec a atteint 90% de personnes vaccinées avec une première dose.



Ce sont 4 731 doses de vaccin supplémentaires (4 580 doses dans les dernières 24 heures et 151 avant le 11 octobre) qui viennent s’ajouter au total de la province. On dénombre ainsi 13 033 734 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (201 100) les Québécois ont reçu 13 234 834 doses de vaccin contre la COVID-19.