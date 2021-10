Une avocate veut suspendre le décret sur la vaccination obligatoire

Alors que le décret de vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé rentrera en vigueur ce vendredi 15 octobre, une avocate montréalaise entame ce mardi des démarches judiciaires afin de faire suspendre ce décret.

Me Natalia Manole va déposer ce mardi une demande en contrôle judiciaire et ordonnance de sauvegarde à la Cour supérieure du Québec afin de demander la suspension de l’application du décret jusqu’à ce que la cour puisse statuer sur sa constitutionnalité.

Pour l’avocate montréalaise interrogée ce matin au micro de Tout un matin, ce décret «ne tient pas compte de l’intérêt public» et va entrainer des fermetures de départements, des opérations de chirurgie ou des radiologies reportées, mais aussi laisser «des dizaines de milliers de personnes sans médecin de famille». Me Manole qui représente plus d’une centaine d’infirmières, estime avoir plus de 2000 témoignages sous serment de travailleurs de la santé qui prouvent des futurs bris de services. Un scénario aussi envisagé par plusieurs syndicats.

Plus de 15 000 travailleurs non vaccinés

Samedi après-midi, des centaines de manifestants avaient défilé dans les rues de Montréal pour dénoncer cette imposition de la vaccination par le gouvernement. Au même moment, le ministre Dubé estimait à 15 000 le nombre de travailleurs n’étant pas encore vaccinés dans le réseau, tout en annonçant de nouvelles mesures pour cette semaine.

Message aux 15k employés du réseau de santé non vaccinés: des mesures importantes de réorganisation de services seront annoncées cette semaine.



On maintien la position de la SP au 15 oct pour les 330k employés. La seule façon de diminuer les impacts, c’est de se faire vacciner. — Christian Dubé (@cdube_sante) October 9, 2021

Plus de détails à venir