Thomas Trudel: David Lametti promet d’agir contre les armes de poing

Pressé par les différents paliers de gouvernement, à la suite du meutre de Thomas Trudel, le ministre de la Justice David Lametti promet d’agir sur le contrôle des armes à feu, notamment les armes de poing. Il ne donne toutefois aucun détail supplémentaire sur les mesures favorisées par le gouvernement fédéral.

Le ministre est revenu sur le drame survenu en début de semaine dans l’arrondissement de Villeray: «Ça me fait beaucoup de peine de voir ce qui se passe et donc évidemment on reste actifs sur le dossier. On va continuer à travailler sur ce dossier avec Québec, avec Montréal, avec d’autres villes.»

«On a dit lors de la campagne qu’on allait travailler avec les provinces. C’est un enjeu qui est différent à travers le Canada, mais on est conscients, je suis Montréalais, je vois ce qui se passe», réaffirme le ministre.

Le Code criminel est fort, il y a des mesures dans le Code criminel, mais évidement on a promis de renforcer, on a déjà fait une annonce pour interdire les armes d’assaut, on est en train d’étudier la question des armes de poing. David Lametti, ministre de la Justice

