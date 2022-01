COVID-19: nouvelle baisse des hospitalisations au Québec

Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont à nouveau en baisse au Québec, samedi. On recense 3295 personnes à l’hôpital (310 entrées, 376 sorties), 56 de moins que la veille. Quelque 275 personnes sont aux soins intensifs, 10 de plus qu’au bilan présenté vendredi.

Si le nombre d’hospitalisations au Québec a augmenté de façon ininterrompue pendant plus d’un mois à partir de la mi-décembre, cette statistique est en baisse pour une troisième journée d’affilée, samedi.

La province rapporte par ailleurs 68 nouveaux décès dus à la pandémie. Le bilan de la COVID-19 au Québec se chiffre désormais à 12 766 décès depuis mars 2020.

On dénombre 5547 nouveaux cas de COVID-19 alors que 35 224 analyses de dépistage ont été effectuées en date du 20 janvier. Notons toutefois que l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Selon le ministère de la Santé du Québec, le nombre de cas répertoriés et le nombre d’analyses effectuées ne sont donc pas représentatifs de la situation pour l’ensemble de la province.

Plus de la moitié (52,15%) des nouveaux cas du jour sont liés à des personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin il y a au moins sept jours. Plus d’un quart (26,5%) des nouvelles infections rapportées samedi concernent des personnes ayant reçu une troisième dose il y a au moins une semaine.

Quelque 858 personnes sur les 5547 qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 en date du 21 janvier (15,46%) étaient non vaccinées ou avaient reçu une première dose il y a moins de deux semaines.

Un total de 207 Québécois (3,7%) qui avaient reçu une première dose de vaccin depuis plus de 14 jours ainsi que 117 enfants âgés de 0 à 4 ans (2,1%) comptent également parmi les nouveaux cas rapportés samedi.

Plus de 100 000 doses de vaccin ont été inoculées en date du 21 janvier, dont plus de 86 000 troisièmes doses. La proportion de Québécois âgés de cinq ans et plus ayant reçu trois doses augmente d’un point de pourcentage. C’est désormais 38% des Québécois éligibles au vaccin qui sont triplement vaccinés.

Les éclosions actives sont en légère hausse à travers la province. On en recense 1625, soit 14 de plus qu’au bilan présenté vendredi.